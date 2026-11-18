iPhone मेकर Apple की कई सर्विस अचानक से ठप पड़ गईं. अमेरिका समेत दुनियाभर के कई देशों में ऐपल की क्लाउड सर्विस, पेमेंट सर्विस और म्यूजिक सर्विस आदि प्रभावित हुई हैं. भारतीय समयनुसार ये सर्विस बुधवार रात को बंद हुईं, जिसकी वजह से लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

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ऐपल का भारत समेत दुनियाभर में एक बड़ा यूजरबेस है और उसकी सर्विस का पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में ऐपल की सर्विस ठप होने की वजह से करोड़ों लोगों पर उसका असर पड़ता है.

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर बहुत से लोगों ने रिपोर्ट की है. डाउनडिटेक्टर पर ढेरों यूजर्स ने ऐपल की अलग-अलग सर्विस में आने वाली परेशानियों का जिक्र किया है.

एक सप्ताह में चौथा टेक्निकल आउटेज

अमेरिका में बीते एक सप्ताह में यह चौथा केस है, जब किसी कंपनी की डिजिटल सर्विस प्रभावित हुईं हैं. इसकी शुरुआत बीते गुरुवार की रात माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज के साथ हुई थी. उसके बाद एयरलाइंस कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हुआ और फिर मंगलवार को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम भी अचानक से कुछ समय के लिए ठप हो गया. और अब ऐपल की सर्विस के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा है.

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Apple की प्रभावित होने वाली सर्विस

iCloud : यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके आईफोन और मैक से अचानक क्लाउड लॉगआउट हो गया है. कई यूजर्स ने बताया है कि एरर के कारण उनको दोबारा लॉगइन करना पड़ा है.

App Store: आईफोन यूजर्स को ऐप स्टोर एक्सेस करने और नया ऐप इंस्टॉल करने में परेशानी आ रही थी.

Apple Pay : कस्टमर को ऐपल पे इस्तेमाल करने में परेशानी आने लगी, जिसके बाद इसकी शिकायत लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी दी है.

Apple Support : ऐपल कस्टमर ने जब ऐपल सपोर्ट से कनेक्ट होने की कोशिश तो उनको इसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

Apple Music : अमेरिका में बहुत से यूजर्स को ऐपल म्यूजिक की सर्विस इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है,जिसके बाद यूजर्स ने उसकी शिकायत भी की है.

iPhone Activation: ऐपल डिवाइस को एक्टिवेट करने में भी यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

Apple Store Connect: डेवलपर्स को भी ऐप स्टोर कनेक्ट इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है.

डाउनडिटेक्टर पर ऐपल पे, ऐपल म्यूजिक संबंधित सर्विस को लेकर हजारों रिपोर्ट की गईं हैं. हालांकि अभी सर्विस दोबारा पटरी पर लौटने लगी हैं. कंपनी की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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