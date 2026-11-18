कुछ अलग करने का जुनून हो तो कम उम्र और अनुभव की कमी भी रास्ते की बाधा नहीं बनती. इसकी मिसाल कोटा के दो युवा दोस्त हर्षित जैन और सन्मय जैन हैं. महज 22 साल की उम्र में दोनों ने खेती की दुनिया में कदम रखा. शुरुआत के समय न उन्हें खेती के तौर-तरीकों की खास जानकारी थी और न ही फसलों में होने वाले रोगों और उनके उपचार का अनुभव. इसके बावजूद दोनों ने सीखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया. आज ये दोनों दोस्त पारलिया गांव में 25 बीघा जमीन पर पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं.

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महावीर नगर निवासी हर्षित जैन और स्काईलाइन निवासी सन्मय जैन ने पारलिया गांव में 'सखी फार्म्स' के नाम से इस पहल की शुरुआत की. दोनों ने नवंबर 2024 में अपनी कंपनी बनाई और जून 2025 से खेत में खेती का काम शुरू किया. शुरुआती दौर में कृषि सामग्री जुटाने, फसलों के पोषण, कीटों की पहचान और रोगों से बचाव जैसी कई चुनौतियां सामने आईं. लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी. लौकी, टमाटर और भिंडी जैसी फसलों से शुरुआत की और धीरे-धीरे खेती का दायरा बढ़ाते चले गए.

अपनी टीम के साथ दोनों दोस्त. (Photo: ITG)

एक खेत में उगा रहे कई तरह की फसलें

आज इनके खेत में खीरा, स्वीट कॉर्न, स्ट्रॉबेरी, गेहूं, मक्का, तिल, गन्ना, ब्रोकली, पालक, गाजर और चुकंदर सहित कई तरह की फसलें तैयार की जा रही हैं. दोनों ने खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है. फसलों के पोषण से लेकर कीटों और रोगों से बचाव तक प्राकृतिक और जैविक तरीके अपनाए जा रहे हैं. इनका मकसद केवल फसल उत्पादन करना नहीं, बल्कि लोगों तक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से तैयार फल व सब्जियां पहुंचाना भी है.

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मिट्टी की सेहत सुधारने पर फोकस, तीन साल में एक प्रतिशत ऑर्गेनिक कार्बन का लक्ष्य

दोनों युवाओं ने जैविक खेती के साथ मिट्टी की सेहत सुधारने को भी प्राथमिकता दी है. खेती शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा महज 0.17 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 0.35 प्रतिशत हो गई है. अगले तीन साल में इसे एक प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए खेत में प्राकृतिक खाद और जैविक संसाधनों का लगातार उपयोग किया जा रहा है.

25 बीघा में लगाए 1000 से ज्यादा पेड़

सखी फार्म्स में फसल उत्पादन के साथ बागवानी और जैव विविधता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है. दोनों ने 25 बीघा जमीन में 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं. इनमें ताइवान पिंक अमरूद के 300, नींबू के 360, जामुन के 100 और आम्रपाली के 124 पेड़ शामिल हैं. इसके अलावा आम की अन्य किस्मों के पेड़ भी लगाए गए हैं. खेत में गेंदा और हरी खाद वाली फसलें उगाकर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है.

गाय के गोबर-गौमूत्र से तैयार कर रहे जैविक खाद

जैविक खाद तैयार करने के लिए पांच गायों के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ जीवामृत, वर्मीवॉश, वेस्ट डी-कंपोजर, ट्राइकोडर्मा और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है. सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग तकनीक अपनाई गई है, ताकि पानी का बेहतर उपयोग हो सके और फसलों की देखभाल भी प्राकृतिक तरीके से की जा सके.

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पढ़ाई के मुताबिक संभाली जिम्मेदारियां

दोनों दोस्तों ने खेती में अपनी शैक्षणिक योग्यता का भी इस्तेमाल किया है. हर्षित बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं. वे मिट्टी की सेहत, फसल प्रबंधन और खेती से जुड़े तकनीकी काम संभालते हैं. वहीं सन्मय जैन सीए इंटरमीडिएट पास हैं और फार्म के वित्तीय प्रबंधन व बिजनेस से जुड़े काम देखते हैं.

महज 22 साल की उम्र में बिना किसी खास अनुभव के खेती शुरू करने वाले इन दोनों युवाओं की पहल अब एक अलग पहचान बना रही है. 25 बीघा में जैविक खेती, 1000 से अधिक पेड़ और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य लेकर दोनों युवा खेती को केवल परंपरागत काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं.

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