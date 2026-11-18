रूस में मंगलवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया. यहां पश्चिमी साइबेरिया के केमेरोवो क्षेत्र में रूसी सेना का एक परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई. रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है. शुरुआती जांच में विमान के उपकरणों में खराबी को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

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रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, हादसे का शिकार हुआ विमान An-12 सैन्य परिवहन विमान था. यह विमान मंगलवार को केमेरोवो क्षेत्र के यागुनोवो गांव के पास एक सुनसान इलाके में गिरा. विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 19 लोग सवार थे. हादसे में किसी की जान नहीं बच सकी. विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना के विशेषज्ञों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मॉस्को से करीब 3 हजार किलोमीटर दूर हुआ हादसा

विमान पश्चिमी साइबेरिया के केमेरोवो क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ. यह जगह रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 3,000 किलोमीटर यानी लगभग 1,860 मील पूर्व में स्थित है. विमान एक ऐसे इलाके में गिरा, जहां आबादी नहीं है. इस वजह से हादसे में जमीन पर मौजूद लोगों के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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A Russian Air Force An-12 cargo aircraft reportedly crashed in Kemerovo, Siberia, this evening. https://t.co/HCxbKJIh5S — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

रक्षा मंत्रालय ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि विमान में उपकरणों से जुड़ी तकनीकी खराबी हो सकती है. हालांकि, अभी इसे हादसे की अंतिम वजह नहीं माना गया है. जांच अधिकारी विमान के तकनीकी सिस्टम और दुर्घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं. वायुसेना के विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उड़ान के दौरान विमान में क्या खराबी आई और चालक दल उसे संभाल क्यों नहीं पाया.

सोवियत संघ के दौर में तैयार हुआ An-12 विमान

An-12 सोवियत संघ के दौर में तैयार किया गया सैन्य परिवहन विमान है. इसमें चार टर्बोप्रॉप इंजन लगे होते हैं. इस विमान को मुख्य रूप से सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य जरूरी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था. यह विमान 1950 के दशक के आखिरी वर्षों से सेवा में है.

An-12 में आमतौर पर छह सदस्यों का चालक दल होता है. इस विमान के 1,000 से ज्यादा मॉडल बनाए जा चुके हैं. इनमें से कुछ विमान आज भी रूस और दुनिया के दूसरे देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. लंबे समय से सेवा में होने के बावजूद इस विमान का इस्तेमाल सैन्य परिवहन के लिए जारी है.

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