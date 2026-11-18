केरल में UDF सरकार बनने के बाद से ही सरकार सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की तस्वीरों के साथ लगाए गए पोस्ट्स को हटाने की कार्रवाई है. मात्र छह महीनों में ही UDF सरकार ने सोशल मीडिया से 15,627 पोस्ट/लिंक हटाए हैं.

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केरल सरकार ने सोशल मीडिया से जो पोस्ट्स और लिंक हटाए हैं उसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की तस्वीरों वाली पोस्ट शामिल हैं. गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने CPIM विधायक ज़ेवियर चिट्टिलापिल्ली को लिखित में इस बारे में जवाब दिया है.

उनका कहना है कि कुल लगभग चार हजार शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि कुल 4,201 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3,472 शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की गई.

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क्यों हटाए गए 15,627 सोशल मीडिया पोस्ट

खास बात तो यह है कि सोशल मीडिया से पोस्ट हटाए जाने को लेकर केरल की UDF सरकार की आलोचना भी हुई थी. हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने साफ कहा था कि उनके कार्यालय की ओर से पोस्ट हटाने के लिए कोई खास अनुरोध नहीं किया गया था. हटाई गई पोस्ट में कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री शामिल थी. इसमें वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी खबरें और नेताओं या आम लोगों को बदनाम करने के लिए बनाई गई फर्जी तस्वीरें और वीडियो शामिल थे.

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इसके अलावा, सांप्रदायिक नफरत फैलने वाले बयान, लोगों में डर पैदा करने वाले फर्जी संदेश, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़ी सामग्री और अश्लील पोस्ट भी हटाई गई. लोगों को परेशान करने वाली साइबर बुलिंग और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट पर भी कार्रवाई की गई.

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