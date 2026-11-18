Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए बुध की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ सकता है. फिलहाल बुध तुला राशि में हैं और स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. जल्द ही बुध अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं.

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पंचांग के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को दोपहर में बुध विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. बुध 4 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों को करियर और कारोबार में फायदा मिल सकता है. खासतौर पर 6 राशियों के लिए यह समय अच्छा रहने की संभावना है. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश अच्छा रहने वाला है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बातचीत और समझदारी से कार्यक्षेत्र में फायदा होगा. व्यापार करने वालों को नए लोगों से जुड़कर लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में अच्छा रहने वाला है. कारोबार में मुनाफा होगा. किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सफलता मिल सकती है. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. पुराने निवेश से फायदा मिलेगा. परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश खास रहने वाला है. कारोबार में लंबे समय से आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए मौके मिलेंगे. नौकरी करने वाले लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. इस दौरान नए लोगों से संपर्क बनाना भी भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर अनुकूल माना जा रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. घर-परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने के आसार हैं. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. मानसिक शांति मिलेगी.

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मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रह सकता है. व्यापार करने वालों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिससे आर्थिक फायदा होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को सैलरी बढ़ने या पद में बदलाव की खुशखबरी मिल सकती है. अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है. आपकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. इस दौरान पैसों से जुड़े फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. घर में सुखद माहौल बना रहेगा.

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