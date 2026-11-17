भारतीय रेल को किफायती और आरामदायक सफर के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है. करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं. रेल यात्रियों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. दरअसल, सर्दियों के पूरे मौसम के लिए रेलवे ने कुछ ट्रेन को रद्द कर दिया है और ये सर्दी खत्म होने के बाद ही फिर से चलेंगी. Northern Railway ने जम्मू तवी और काठगोदाम के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 14695 और 14696 को कैंसिल कर दिया है.

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कोहरे के मद्देनजर फैसला

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नॉर्दर्न रेलवे ने मंगलवार को इस ट्रेन कैंसिलेशन का अलर्ट जारी करते हुए जानकारी शेयर की है. Nothern Railway की ओर से बताया गया है कि आने वाले सर्दियों के मौसम में इस रूट पर कोहरे की मार देखने को मिलती है, इसे ध्यान में रखते हुए सर्दियों के लिए जम्मू तवी और उत्तराखंड में काठगोदाम के बीच संचालित होने वाली वीकली ट्रेन सर्विस कैंसिल कर दी गई हैं.

रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि जनवरी और मार्च 2027 की शुरुआत के बीच इन ट्रेनों की सर्विस अपने तय ऑपरेटिंग दिनों में पूरी तरह से बंद रहेंगी. अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के मौसम में सुरक्षित और समय पर ट्रेन ऑपरेशन पक्का करने के लिए ये ट्रेनें कैंसिल करना एक सावधानी का कदम है.

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कौन सी ट्रेन कब से कब तक रद्द?

नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट में पहली ट्रेन नंबर 14695 है, जो हर मंगलवार को काठगोदाम से जम्मू तवी के लिए चलती है. इस ट्रेन को 12 जनवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2027 तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है.

इसी तरह से दूसरी रेलगाड़ी की बात करें, तो ये ट्रेन नंबर 14696 है, जो हर रविवार को जम्मू तवी से काठगोदाम के लिए चलाई जाती है और इस ट्रेन को आने वाली 10 जनवरी से लेकर 28 फरवरी, 2027 तक कैंसिल किया गया है.

रेलवे ने यात्रियों को दी ये सलाह

सर्दियों में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है और ट्रेनों के संचालन में रुकावट पेश आ सकती है, जिससे अक्सर देरी होती है और तय सर्विस में बदलाव होता है. प्रभावित समय के दौरान जम्मू तवी और काठगोदाम के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों को रेलवे की ओर से सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की लेटेस्ट अपडेट को जरूर देख लें.

कैंसिल की गई ट्रेनों की स्थिति को चेक करने के लिए यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इंडियन रेलवे (Indian Railway) के ऑफिशियल इंक्वायरी चैनल से ट्रेन शेड्यूल और कैंसलेशन अपडेट की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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