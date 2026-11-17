भारतीय फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. भारत ने रिकॉर्ड 10वीं बार यह चैंपियनशिप जीती है. इसके साथ ही भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीतने का कारनामा किया है. खास बात यह रही कि भारत ने इस प्रतियोगिता में अपनी अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम उतारी थी, लेकिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात दे दी.

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फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम पहले हाफ के बाद 0-1 से पिछड़ रही थी. हालांकि, दूसरे हाफ में सुहैल अहमद भट और संदीप नंदी के गोल की बदौलत भारत ने शानदार वापसी की. पाकिस्तान की ओर से आलमगीर गाजी ने पहले हाफ में गोल किया था.

पहले हाफ में पाकिस्तान का दबदबा

फाइनल मुकाबले की शुरुआत में पाकिस्तान की टीम ज्यादा आक्रामक नजर आई. शुरुआती 30 मिनट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गोल करने के लिए नौ प्रयास किए, जिनमें से दो शॉट गोल की दिशा में थे. वहीं, भारतीय टीम शुरुआती समय में अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती दिखाई दी. भारत ने पहले 30 मिनट में सिर्फ दो शॉट लगाए और दोनों ही गोलकीपर को चुनौती नहीं दे सके.

हालांकि, 35वें मिनट के आसपास भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के पेनल्टी बॉक्स में कई मौके बनाए, लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल सके. इसका फायदा पाकिस्तान को पहले हाफ के इंजरी टाइम में मिला.

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45वें मिनट में पाकिस्तान ने बनाई बढ़त

पाकिस्तान के आलमगीर गाजी ने 45+1वें मिनट में शानदार गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई. जुनैद शाह ने बाईं ओर से क्रॉस दिया, जो एक भारतीय खिलाड़ी से हल्का टकराने के बाद पेनल्टी बॉक्स में गाजी के पास पहुंचा. गाजी ने मौके का फायदा उठाते हुए दाएं पैर से गेंद को गोलपोस्ट के दूर वाले कोने में पहुंचा दिया. इस गोल के साथ पाकिस्तान ने पहले हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली.

दूसरे हाफ में बदला मैच का रुख

दूसरे हाफ में भारतीय टीम बराबरी की तलाश में मैदान पर उतरी. मुकाबले के 59वें मिनट में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, जब जुनैद शाह को ब्रिसन फर्नांडिस पर खतरनाक टैकल करने के कारण सीधे रेड कार्ड दिखा दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा.

भारत ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया और अगले ही मिनट यानी 60वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया.

सुहैल अहमद भट ने दिलाई बराबरी

भारत की ओर से सुहैल अहमद भट ने सेट-पीस के जरिए गोल किया. लुंगदिम खैमिनथांग ने फ्री-किक पर गेंद पेनल्टी एरिया में पहुंचाई, जहां मैकार्टन निक्सन ने उसे हल्का सा टच किया. इसके बाद गेंद सुहैल अहमद भट के पास पहुंची और उन्होंने बिना कोई गलती किए उसे गोलपोस्ट में पहुंचा दिया. इस गोल के साथ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर आ गया. बराबरी का गोल होने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.

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88वें मिनट में संदीप नंदी बने जीत के हीरो

मैच के अंतिम मिनटों में भारतीय टीम ने जीत के लिए लगातार आक्रमण जारी रखा. आखिरकार 88वें मिनट में संदीप नंदी ने गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी. यह गोल मुकाबले में निर्णायक साबित हुआ. पाकिस्तान की टीम अंतिम मिनटों में बराबरी नहीं कर सकी और भारत ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल जीत लिया.

भारत के नाम रिकॉर्ड 10वां खिताब

इस जीत के साथ भारतीय टीम ने SAFF चैंपियनशिप में अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर लिया है. भारत ने 10वीं बार खिताब जीतने के साथ लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की है. वहीं, पाकिस्तान की टीम पहले हाफ में बढ़त बनाने के बावजूद उसे बरकरार नहीं रख सकी. जुनैद शाह को रेड कार्ड मिलने के बाद मुकाबले का रुख बदल गया और भारत ने दूसरे हाफ में दो गोल करके खिताब अपने नाम कर लिया.

भारतीय टीम की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि टूर्नामेंट में उसके कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल नहीं थे. इसके बावजूद टीम ने फाइनल में दबाव से उबरकर शानदार प्रदर्शन किया.

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