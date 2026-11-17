उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (17 नवंबर) को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, 'आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की. अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार.'

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हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. यह भी माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मथुरा में आयोजित दो दिवसीय बीजेपी के चिंतन शिविर में निकला निचोड़ और प्रदेश इकाई के फीडबैक को सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है.

वहीं 19 नवंबर से गोरखपुर से शुरू होने वाले 'जन चौपाल' अभियान के जरिए राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचने की रूपरेखा पर भी बातचीत हो सकती है. बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, सामाजिक समीकरणों को साधने और सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के रोडमैप पर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन हो सकता है.

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बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव अहम

बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव अहम बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी झटका लगने के चलते पार्टी के लिए 2027 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण बन गया है. बीजेपी किसी भी सूरत में यूपी की सत्ता अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है. इसके लिए लगातार राजनीतिक एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है.

मथुरा के परखम में बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर मंगलवार को ही समाप्त हुआ है. इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए.

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