मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं. उज्जैन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार होटल और होमस्टे की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होटल कारोबारियों से उज्जैन में निवेश करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि होटल निर्माण के लिए पर्यटन विकास निगम की ओर से 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 118 किलोमीटर लंबे पंचकोशी मार्ग के सभी पड़ावों को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा उज्जैन जिले के दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनी खेड़ी जैसे गांवों को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ा जाएगा.

होटल कारोबारियों के लिए बनेगा स्पेशल सेल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के एक निजी होटल में इंदौर और उज्जैन के बड़े होटल कारोबारियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की. उन्होंने कारोबारियों को सिंहस्थ की जरूरतों को देखते हुए उज्जैन में होटल बनाने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया.

होटल कारोबारियों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल व्यवसाय से जुड़ी सभी जरूरी NOC और अनुमतियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा. इसके जरिए सिंगल विंडो जैसी व्यवस्था तैयार होगी. कारोबारियों को सभी अनुमतियां एक ही स्थान पर मिल सकेंगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ नजदीक है. इसलिए होटल निर्माण और अन्य जरूरी कार्यों में किसी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

570 से बढ़कर 16,500 होंगे होटल के कमरे

मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन में होटल के कमरों की संख्या वर्ष 2016 में 570 थी. इसे वर्ष 2028 तक बढ़ाकर 16,500 करने का लक्ष्य है. हालांकि, सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए ठहरने की व्यवस्था और बढ़ाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इतने बड़े आयोजन में सभी व्यवस्थाएं केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं. समाज और निजी क्षेत्र को भी आगे आकर सहयोग करना होगा.

पंचकोशी मार्ग के पड़ाव बनेंगे पर्यटन ग्राम

मुख्यमंत्री ने 118 किलोमीटर लंबे पंचकोशी मार्ग के सभी पड़ावों को पर्यटक ग्राम घोषित कर विकसित करने की घोषणा की. इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं.

दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनी खेड़ी जैसे गांवों को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की योजना है. मुख्यमंत्री ने होमस्टे की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनुभव मिल सके.

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30 KM के घाट बन रहे, शिप्रा के पानी से स्नान की तैयारी

कार्यक्रम में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप उज्जैन में विकास कार्य किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं के स्नान के लिए करीब 30 किलोमीटर लंबे घाट तैयार किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सिलारखेड़ी योजना के माध्यम से सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी के जल से स्नान कराने की योजना पर काम किया जा रहा है. रवि सोलंकी ने कहा कि वर्ष 2027 के बाद लोगों को उज्जैन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा.

सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सरकार का जोर धार्मिक सुविधाओं के साथ-साथ होटल, होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है.

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