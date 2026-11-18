देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले कई छात्र IIT में दाखिले को अपने करियर का बड़ा लक्ष्य मानते हैं. लेकिन बेंगलुरु के राहुल पाटिल का सफर बताता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए IIT की डिग्री ही एकमात्र रास्ता नहीं है. उन्होंने बेंगलुरु के PES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और आगे चलकर अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स और MBA किया. माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज (AWS), ओरेकल और स्ट्राइप जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद आज वह AI कंपनी Anthropic के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) हैं.

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बेंगलुरु के कॉलेज से शुरू हुआ सफर

राहुल पाटिल ने साल 1998 से 2002 के बीच बेंगलुरु के PES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.इस संस्थान को अब PES यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. उनकी इस नियुक्ति से खुश होकर वहां के छात्रों ने उनकी इस सफलता का जश्न मनाया. इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद राहुल आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. वहां उन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से MBA किया. इस तरह उनके पास कंप्यूटर साइंस की तकनीकी पढ़ाई के साथ मैनेजमेंट की भी डिग्री है.

माइक्रोसॉफ्ट, AWS और ओरेकल में किया काम

राहुल पाटिल का करियर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कई बड़ी कंपनियों में फैला रहा है.उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में सीनियर इंजीनियरिंग और लीडरशिप पदों पर काम किया. इन कंपनियों में उनका काम बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम को तैयार करने और संभालने से जुड़ा रहा.

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इन अनुभवों ने उन्हें बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के पीछे काम करने वाली तकनीक और इंजीनियरिंग की चुनौतियों को समझने का मौका दिया. धीरे-धीरे उन्होंने इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर बड़ी टेक्नोलॉजी टीमों की जिम्मेदारी संभाली.

स्ट्राइप में बने CTO, फिर Anthropic पहुंचे

Anthropic से पहले राहुल पाटिल ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी स्ट्राइप में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) थे. यहां उन्होंने कंपनी की टेक्निकल टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों का भी नेतृत्व किया. स्ट्राइप का प्लेटफॉर्म हर साल एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के पेमेंट प्रोसेस करता है और दुनियाभर के लाखों बिजनेस को सेवाएं देता है.7 अक्टूबर 2025 को Anthropic ने राहुल पाटिल को अपना नया CTO नियुक्त करने का ऐलान किया. कंपनी के मुताबिक, उन्हें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बड़े स्तर पर उसे संभालने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है.

Claude के पीछे की टेक्नोलॉजी संभालते हैं राहुल

Anthropic AI असिस्टेंट Claude बनाने वाली कंपनी है. CTO के तौर पर राहुल पाटिल कंपनी के इंजीनियरिंग संगठन की जिम्मेदारी संभालते हैं.इसमें प्रोडक्ट, कंप्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फरेंस, डेटा साइंस और सिक्योरिटी जैसे अहम विभाग शामिल हैं. AI कंपनियों के सामने सिर्फ नए मॉडल और प्रोडक्ट तैयार करने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से चलाने के लिए मजबूत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. Anthropic में राहुल की भूमिका इसी दिशा में अहम है. कंपनी Claude की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है.

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अपनी नियुक्ति के समय राहुल ने कहा था कि AI डेवलपमेंट के अहम दौर में Anthropic से जुड़ना उनके लिए उत्साह की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि AI तकनीक के आगे बढ़ने के साथ जिम्मेदारी से फैसले लेना जरूरी होगा और जिम्मेदार AI को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

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