अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को टफ लीडर बताया. वहीं, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के बाद GRAP III की पाबंदियां हटाई गईं. इन खबरों के अलावा, आईसीसी ने भारतीय गेंदबाज गुरनूर बरार पर एक्शन लेते हुए उनके खाते में एक डिमेरिट प्वॉइंट जोड़ा. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.



क्वाड के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बताया टफ लीडर



मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहद सख्त इंसान बताया. ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा, 'वह बेहद सख्त इंसान हैं.' डोनाल्ड ट्रंप की यह टिप्पणी दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान सामने आई.

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दिल्ली-NCR वालों को राहत, AQI में सुधार के बाद हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां



दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर में गिरावट के बाद GRAP थ्री की पाबंदियां हटा दी गई हैं. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की GRAP सब-कमेटी ने रोज़ाना AQI में सुधार के रुझान को देखते हुए यह फ़ैसला लिया. मंगलवार को दिल्ली का AQI 204 दर्ज किया गया. हालांकि, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल GRAP वन और GRAP टू के तहत लागू पाबंदियां जारी रहेंगी.

जोश में होश खो बैठे गुरनूर बरार, ICC ने लिया तगड़ा एक्शन, मिली ये सजा



न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चौथे वनडे में विकेट लेने के बाद भारतीय तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार को आक्रामक जश्न मनाना भारी पड़ गया. टिम सीफर्ट को आउट करने के बाद उनके व्यवहार पर ICC ने फटकार लगाई है. साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ दिया है. पिछले 24 महीनों में यह उनकी दूसरी गलती है और अब उनके कुल दो डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं.

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ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का हुआ इजाफा



ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फ़ीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसके बाद DA 60 से बढ़कर 63 फ़ीसदी हो गया है. इस फ़ैसले से क़रीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा. बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर की सैलरी के साथ नक़द किया जाएगा.

'इंडो-पैसिफिक के लिए भरोसेमंद समाधान देना हमारा लक्ष्य...', क्वाड में बोले पीएम मोदी



फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड नेताओं की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझेदारी के महत्व को अंडरलाइन किया. उन्होंने कहा कि भारत इस समूह को एक रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारी के रूप में देखता है. उन्होंने समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद सप्लाई चेन, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

IPL 2027 से पहले मोहम्मद शमी ने बदली अपनी टीम, LSG में राजस्थान के इस धांसू खिलाड़ी की एंट्री, मिले इतने करोड़



IPL 2027 के मिनी ऑक्शन और रिटेंशन डेडलाइन से पहले ट्रेड विंडो में बड़ा बदलाव हुआ है. गेंदबाज मोहम्मद शमी लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ छोड़कर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हो गए हैं. लखनऊ ने उन्हें 10 करोड़ रुपये में ख़रीदा था, जबकि राजस्थान में उनकी संशोधित फ़ीस 8 करोड़ रुपये होगी. अब वह IPL 2027 में राजस्थान की जर्सी में खेलते नज़र आएंगे.

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'आप वरिष्ठ सांसद हैं, ऐसा बयान नहीं दे सकते,' अवमानना मामले में संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं



सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के ख़िलाफ़ अवमानना मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने संजय राउत को दोबारा हलफ़नामा दाखिल करने और अगली सुनवाई में ख़ुद पेश होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने संजय राउत से कहा कि उनसे ज़िम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है. वरिष्ठ सांसद होने के नाते वे ऐसे बयान नहीं दे सकते.

हर्षल पटेल से SRH ने तोड़ा नाता, 4 करोड़ का हुआ घाटा, अब IPL 2027 में इस टीम के लिए खेलेंगे



IPL 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने गेंदबाज हर्षल पटेल को गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड कर दिया है. दो बार पर्पल कैप जीत चुके हर्षल अब गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते नजर आएंगे. हर्षल पटेल को SRH ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि गुजरात के साथ हुए इस ट्रेड के बाद उनकी फीस घटकर 4 करोड़ रुपये रह गई है.

भारत-जापान में 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर होंगे शामिल



भारत और जापान के बीच इस सप्ताह टोक्यो में चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी. इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित, खुला और शांतिपूर्ण बनाए रखने पर चर्चा होगी. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे.

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गोरखपुर में कल अखिलेश करेंगे 20 किलो मीटर लंबा रोड शो, पूर्वांचल साधने की कवायद



अखिलेश यादव बुधवार को गोरखपुर में रोड शो करेंगे. अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरी चौरा के देवकाही गांव तक करीब 20 किलोमीटर का रोड शो करेंगे. इस दौरान पार्टी बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है. अखिलेश यादव दोपहर के करीब गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 'पीडीए रथ' पर सवार होकर रोड शो के लिए रवाना होंगे.



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