ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार, 17 नवंबर को महंगाई भत्ते में 3 परसेंट बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों का DA 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है.

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सरकार के इस फैसले से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर की सैलरी के साथ नकद किया जाएगा. यानी कर्मचारियों को इस महीने की तनख्वाह में बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलने वाला है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, DA में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी. यानी कर्मचारियों को जुलाई से नवंबर तक की अवधि का बढ़ा हुआ भत्ता भी मिलेगा.

सरकार नवंबर महीने की सैलरी के साथ बढ़े हुए DA का भुगतान करेगी. इससे कर्मचारियों को न सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा होगा, बल्कि पिछले महीनों का बकाया भी मिलेगा.

पेंशनर्स को भी मिली राहत

सरकार ने सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत दी है. उनके महंगाई राहत यानी Dearness Relief यानी DR में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. -इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. महंगाई के बीच DA और DR में यह बढ़ोतरी उनके मासिक बजट को कुछ राहत देगी.

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60 से बढ़कर 63 फीसदी हुआ DA

ओडिशा सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले 3 फीसदी ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा. DA में बढ़ोतरी का सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ेगा. वहीं, पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत के आधार पर ज्यादा पेंशन मिलेगी.

कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों की जेब को राहत देने वाला है. अब कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी का इंतजार रहेगा, जिसमें बढ़े हुए DA के साथ जुलाई से अब तक का बकाया भी शामिल होगा.

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