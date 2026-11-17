दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान एक महिला को सस्ते टिकट का लालच देकर QR कोड स्कैन कराया गया. इसके बाद उनके Paytm खाते से 1,200 रुपये कट गए और उनका iPhone इस्तेमाल के लायक नहीं रहा. महिला को लॉगिन की नाकाम कोशिश का अलर्ट भी मिला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- क्या सिर्फ QR कोड स्कैन करने से iPhone हैक हो सकता है?

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दिल्ली के ट्रेड फेयर में टिकट खरीदने पहुंची एक महिला के साथ हुई घटना बताती है कि QR कोड से पेमेंट करते समय कितनी सावधानी जरूरी है. महिला भारत मंडपम के गेट नंबर 4 के पास ऑफिशियल ऐप से टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थीं. इसी दौरान एक शख्स उनके पास आया और 400 रुपये में टिकट दिलाने का भरोसा दिया.

आरोपी ने पेमेंट के लिए एक QR कोड दिया. महिला ने उसे स्कैन किया तो उनके Paytm खाते से 1,200 रुपये कट गए. इसके तुरंत बाद उनका iPhone सिंक होने लगा और वह फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रही थीं. उन्हें फोन पर लॉगिन की नाकाम कोशिश का अलर्ट भी मिला. शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने महिला की पहचान के आधार पर आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के मौजपुर इलाके में रहता है. वह अपने एक साथी के साथ बड़े आयोजनों के टिकटों की कथित तौर पर अवैध खरीद-बिक्री करता था. पुलिस अब उसके साथी की तलाश कर रही है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि महिला के फोन के साथ वास्तव में क्या हुआ और क्या इस मामले में किसी तरह की साइबर छेड़छाड़ की गई थी.

क्या QR कोड स्कैन करते ही iPhone हैक हो सकता है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि QR कोड अपने आप में कोई वायरस या हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता. यह एक तरह का डिजिटल कोड है, जिसमें वेबसाइट का लिंक, पेमेंट की जानकारी, फोन नंबर या दूसरी जानकारी हो सकती है. जब आप इसे स्कैन करते हैं तो आपका फोन उस जानकारी को पढ़ता है और उसके हिसाब से अगला कदम दिखाता है. खतरा उस लिंक या कार्रवाई में हो सकता है, जिस तक यह कोड आपको पहुंचाता है.

साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में QR कोड के जरिए होने वाली फिशिंग को Quishing (क्विशिंग) कहा जाता है. इसमें ठग असली दिखने वाला QR कोड बनाते हैं और उसे किसी टिकट, पार्किंग, बिल, ऑफर या पेमेंट के नाम पर लोगों को स्कैन करने के लिए देते हैं. कोड स्कैन करने पर फोन में बैंक, पेमेंट ऐप या Apple जैसी कंपनी की नकली वेबसाइट खुल सकती है. अगर यूजर वहां अपना पासवर्ड, OTP, बैंक डिटेल या Apple Account की जानकारी डाल देता है, तो ठग उसका इस्तेमाल अकाउंट तक पहुंचने या पैसे चुराने के लिए कर सकते हैं.

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एक दूसरा तरीका QR कोड के जरिए किसी ऐप का खास लिंक खोलना है. इसे डीप लिंक कहा जाता है. ऐसे लिंक किसी ऐप के अंदर सीधे किसी पेज या फीचर तक पहुंचा सकते हैं. साइबर क्रिमिनल्स इसका गलत इस्तेमाल करके यूजर को फर्जी लॉगिन पेज तक पहुंचा सकते हैं या उससे किसी संदिग्ध कार्रवाई की मंजूरी लेने की कोशिश कर सकते हैं. Palo Alto Networks की 2026 की रिसर्च में QR कोड के जरिए URL शॉर्टनर, ऐप डीप लिंक और सीधे ऐप डाउनलोड कराने जैसी तकनीकों के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है.

कुछ मामलों में QR कोड किसी ऐसी वेबसाइट पर भी ले जा सकता है जो फोन में मौजूद सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करे. अगर फोन या ब्राउजर में कोई सिक्योरिटी खामी है और उसके लिए खास तौर पर बनाया गया हमला मौजूद है, तो वेबसाइट के जरिए डिवाइस पर अटैक मुमकिन हो सकता है. लेकिन यह सामान्य QR कोड स्कैम से अलग और ज्यादा जटिल तरीका है. सिर्फ किसी अनजान QR कोड को स्कैन कर लेने से iPhone अपने आप हैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Apple भी यूजर्स को संदिग्ध लिंक, नकली लॉगिन पेज और अनजान सॉफ्टवेयर से सावधान रहने की सलाह देता है.

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QR कोड से पैसे कैसे कट सकते हैं?

QR कोड स्कैम का एक आम तरीका पेमेंट से जुड़ा है. ठग किसी शख्स को पैसे पाने, टिकट खरीदने या रिफंड लेने का बहाना बनाकर QR कोड स्कैन करने को कहते हैं. लेकिन कोड किसी दूसरे व्यक्ति या खाते को पैसे भेजने के लिए हो सकता है. यूजर को स्क्रीन पर दिख रही जानकारी ठीक से समझ नहीं आती और वह पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर देता है.

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यहां एक बात याद रखना जरूरी है. सामान्य UPI पेमेंट में QR कोड स्कैन करना अपने आप पैसे कटने के बराबर नहीं है. पेमेंट पूरा करने से पहले ऐप में रकम और पाने वाले का नाम देखना चाहिए. पैसे भेजने के लिए UPI PIN डालना पड़ता है. अगर कोई शख्स कहता है कि पैसे पाने या रिफंड लेने के लिए UPI PIN डालें, तो यह बड़ा खतरे का संकेत है.

iPhone में कौन-सी चीजें खतरा बढ़ा सकती हैं?

iPhone में भी फिशिंग और अकाउंट चोरी का खतरा रहता है. अगर कोई यूजर नकली वेबसाइट पर अपना Apple Account पासवर्ड या वेरिफिकेशन कोड डाल देता है, तो ठग उसके अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. इसी तरह किसी अनजान वेबसाइट से ऐप या फाइल डाउनलोड करने और अनोनिमस कन्फिगरेशन प्रोफाइल इंस्टॉल करने से भी डिवाइस की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

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ऐपल के मुताबिक, कन्फिगरेशन प्रोफाइल कुछ सेटिंग्स और डिवाइस से जुड़े कंट्रोल बदल सकती है. इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऐसी प्रोफाइल इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए. ऐपल यह भी साफ कहता है कि वह यूजर्स से उनका पासवर्ड, डिवाइस पासकोड या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड किसी वेबसाइट पर डालने के लिए नहीं कहता.

QR कोड स्कैन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

किसी अनजान व्यक्ति से मिला QR कोड तुरंत स्कैन न करें. अगर कोड स्कैन करने पर वेबसाइट खुलती है तो उसका पता ध्यान से देखें. बैंक, ऐपल या किसी पेमेंट ऐप की तरह दिखने वाली नकली वेबसाइट पर पासवर्ड या दूसरी निजी जानकारी न डालें. टिकट और इवेंट के लिए आधिकारिक ऐप या अधिकृत काउंटर का इस्तेमाल करें.

फोन में किसी अनजान वेबसाइट के कहने पर ऐप, फाइल या कन्फिगरेशन प्रोफाइल इंस्टॉल न करें. आईफोन और उसके ऐप्स को अपडेट रखें, क्योंकि नए अपडेट में सुरक्षा से जुड़ी कमियां ठीक की जाती हैं. QR कोड स्कैन करने के लिए फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें और किसी अनजान थर्ड पार्टी स्कैनर ऐप को डाउनलोड करने से बचें. कनाडा के साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने भी अपनी गाइड में सार्वजनिक जगहों पर लगे संदिग्ध QR कोड, नकली वेबसाइट और अनजान स्कैनर ऐप से सावधान रहने की सलाह दी है.

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