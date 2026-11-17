जयपुर: फर्जी एमबीबीएस (MBBS) डिग्री के आधार पर डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस करने के मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) ने बड़ा एक्शन लिया है. काउंसिल ने दस्तावेजों में अनियमितता और फर्जीवाड़ा पाए जाने पर नागौर निवासी संदीप चौधरी का मेडिकल पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

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ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा

राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने बताया कि नागौर जिले के मौलासर (292, बोचालिया बास) निवासी संदीप चौधरी पुत्र नवीन चौधरी ने 1 मार्च 2023 को काउंसिल में पंजीयन (क्रमांक RMC-60417) कराया था. आवेदन के समय संदीप ने हरियाणा के रोहतक स्थित पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का दावा किया था.

संदेह होने पर काउंसिल ने कराया सत्यापन

दस्तावेजों की जांच के दौरान संदेह होने पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने अगस्त 2026 में (पत्रांक 515 दिनांक 3 अगस्त और पत्रांक 585 दिनांक 24 अगस्त के जरिए) रोहतक विश्वविद्यालय और हरियाणा मेडिकल काउंसिल से इस डिग्री की वास्तविकता की रिपोर्ट मांगी थी. ऐसे में यूनिवर्सिटी और काउंसिल दोनों ने दस्तावेजों को फर्जी बताया और सत्यापन रिपोर्ट में पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुल गईं.

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पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के परीक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि संदीप चौधरी के नाम से एमबीबीएस की कोई योग्यता विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और न ही यह डिग्री संस्थान द्वारा जारी की गई है. हरियाणा मेडिकल काउंसिल, पंचकूला ने भी पुष्टि की कि संबंधित व्यक्ति को उनकी ओर से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया गया है और पेश किए गए दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं.

रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द

दोनों संस्थानों से मिली आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने संदीप चौधरी का पंजीयन क्रमांक RMC-60417 तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

फर्जी डॉक्टरों पर जारी रहेगी सख्ती

मामले पर रजिस्ट्रार डॉ. गिरधर गोयल ने कहा कि चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा काउंसिल की सर्वोच्च प्राथमिकता है. डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों का नियमित सत्यापन किया जाता है. फर्जी डिग्री या गलत दस्तावेजों के सहारे चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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