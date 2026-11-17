राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में मध्य प्रदेश से पहुंचा एक विशालकाय भैंसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसका नाम 'काला बादल' है. मालिक शैलेन्द्र चौधरी के मुताबिक, महज 20 महीने की उम्र में इसका वजन 760 किलोग्राम है.

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मेले में आने वाले लोग इस भैंसे की भारी-भरकम कद-काठी देखकर हैरान हैं. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

गहरे रंग और समझदार स्वभाव की वजह से पड़ा नाम

भैंसे के मालिक शैलेन्द्र चौधरी ने बताया कि 'काला बादल' का रंग बेहद गहरा काला और सुनहरा है. स्वभाव से भी यह काफी समझदार है. इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसका नाम काला बादल रखा गया.

मां के दूध का रिकॉर्ड भी खास

शैलेन्द्र चौधरी के अनुसार, काला बादल की मां की दूध देने की क्षमता भी शानदार रही है. दोनों समय का दूध मिलाकर उसकी क्षमता 25 लीटर बताई गई है.

हैरानी की बात यह है कि 760 किलोग्राम वजन होने के बावजूद काला बादल की खुराक सामान्य है. मालिक के मुताबिक, इसे घास-फूस और सामान्य चारा ही दिया जाता है. देखें VIDEO:-

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मेले में देखने उमड़ रही भीड़

पुष्कर मेले में काला बादल को देखने के लिए लोगों में खास उत्सुकता है. शैलेन्द्र चौधरी का कहना है कि मेले में आने वाले लोगों से भैंसे को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.

उसका विशाल शरीर और कम उम्र में इतना वजन लोगों को आकर्षित कर रहा है. यही वजह है कि पुष्कर मेले में काला बादल चर्चा का विषय बना हुआ है.

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