टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के बीच चल रहे खींचतान में एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है. अब रतन टाटा के छोटे भाई जिमी एन. टाटा (Jimmy N. Tata) ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ते हुए टाटा ट्रस्ट्स के भीतर नोएल टाटा के परिवार के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

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उन्होंने नोएल टाटा के परिवार का टाटा संस पर पिछले दरवाजे से कब्जा करार दिया है. इसके साथ ही जिमी टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के पक्ष में खुलकर समर्थन जताया है. यानी अब जिमी टाटा भी नोएल टाटा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं.

नोएल टाटा के परिवार पर तीखे सवाल

फाइनेंसिल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग एक दशक तक ट्रस्ट की बैठकों और सार्वजनिक बयानों से दूर रहने वाले जिमी टाटा ने फेलो ट्रस्टी विजय सिंह के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं. उनका तर्क है कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के परिवार के कई सदस्यों को ट्रस्ट में शामिल किए जाने के बाद से टाटा संस पर फैसले लेने की पूरी शक्ति एक ही जगह केंद्रित होती जा रही है.

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इसके अलावा जिमी एन. टाटा ने 2013-14 के दौरान टाटा संस के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' में किए गए संशोधनों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि इन बदलावों की वजह से टाटा ट्रस्ट्स के परोपकारी उद्देश्यों और टाटा संस के कमर्शियल कामकाज के बीच की स्पष्ट रेखा कमजोर हुई है.

साथ ही, कुछ ट्रस्टियों पर कार्यकाल की पाबंदियों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इससे ट्रस्टियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और असहमति जताने वाले सदस्यों की आवाज को दबाया जा सकता है.

एन. चंद्रशेखरन को मिला मजबूत समर्थन

इस अंदरूनी विवाद के बीच जिमी टाटा ने टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrasekaran) के नेतृत्व का पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने टाटा ग्रुप के कई व्यवसायों को मुनाफे में लाने और शेयरधारकों को शानदार रिटर्न देने में चंद्रशेखरन की भूमिका की सराहना की. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 6,500 फीसदी से अधिक के बंपर लाभांश का जिक्र करते हुए चंद्रशेखरन को हटाने के प्रयासों पर सवाल खड़े किए. बोर्ड मीटिंग में 4-1 के बहुमत से समर्थन मिलने के बावजूद चंद्रशेखरन के पुनरुद्धार का विरोध किए जाने को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है.

जिमी टाटा के रुख का महत्व

जिमी टाटा 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' के ट्रस्टी हैं, जो 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' के साथ मिलकर टाटा संस में बहुमत हिस्सेदारी नियंत्रित करता है. हालांकि वे अमूमन विवादित मुद्दों पर मतदान से दूर रहते आए हैं. लेकिन उनका यह नया दखल टाटा संस के संभावित शेयर बाजार में लिस्टिंग (IPO) और नेतृत्व से जुड़े फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है. इससे पहले ट्रस्टी विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन भी चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन कर चुके हैं, कॉर्पोरेट जगत की इस बड़ी जंग में गवर्नेंस और नियंत्रण को लेकर आने वाले दिनों में और तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

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बता दें, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं. जबकि जिमी टाटा रतन टाटा के सगे छोटे भाई हैं. इनके पिता का नाम नवल टाटा (Naval Tata) थे. रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी टाटा नवल टाटा की पहली पत्नी सूनी कमिसारिएट के बेटे थे, जबकि नोएल टाटा नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन टाटा (Simone Tata) के बेटे हैं. अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद, नोएल टाटा को टाटा समूह को ऑपरेट करने वाले मुख्य बोर्ड 'टाटा ट्रस्ट्स' का चेयरमैन नियुक्त किया गया.

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