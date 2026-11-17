फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड (QUAD) नेताओं की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझेदारी के महत्व को अंडरलाइन किया. उन्होंने कहा कि, भारत इस समूह को एक रचनात्मक और विश्वसनीय साझेदारी के रूप में देखता है. उन्होंने समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद सप्लाई चेन, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का उद्देश्य पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए भरोसेमंद समाधान उपलब्ध कराना है.

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बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आप सभी मित्रों से मिलकर मुझे हार्दिक खुशी हो रही है. मनीला का क्वाड से पुराना और विशेष नाता रहा है. साल 2007 में चारों देशों के अधिकारी पहली बार यहीं मिले थे. इसके दस साल बाद 2017 में इसी शहर में हमने अपना संवाद फिर से शुरू किया था.'

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'मनीला में QUAD की बैठक महत्वपूर्ण पड़ाव'

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर मनीला जैसे ऐतिहासिक शहर में क्वाड की बैठक होना महत्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने क्वाड के सदस्य देशों के बीच लगातार बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले वर्ष जनवरी से अब तक हमारे विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं. यह हमारी साझेदारी के प्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है.'

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समुद्री सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन तक सहयोग पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत क्वाड को एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी के रूप में देखता है. उन्होंने कहा, 'समुद्री सुरक्षा से लेकर विश्वसनीय सप्लाई चेन, नई टेक्नोलॉजी और आपदा प्रतिक्रिया तक हमारा प्रयास है कि क्वाड पूरे इंडो-पैसिफिक के लिए भरोसेमंद समाधान प्रदान करे.' उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वाड देशों का आपसी सहयोग केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्र की साझा चुनौतियों का समाधान तलाशना भी है.

'सहयोग के अगले चरण के लिए तय होंगे ठोस लक्ष्य'

पीएम मोदी ने क्वाड को आगे बढ़ाने में सभी सदस्य देशों के नेताओं के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा, 'क्वाड को आगे बढ़ाने में सभी साथी नेताओं के नेतृत्व, निरंतर समर्थन और व्यक्तिगत योगदान के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं.' प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि मनीला में हो रही इस बैठक से क्वाड देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हम अपने सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य तय कर सकेंगे.'

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