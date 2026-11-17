चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के महान खिलाड़ी और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल (IPL) में खिलाड़ी के तौर पर अपने 19 साल लंबे करियर को अलविदा कह दिया है. सीएसके ने पुष्टि की है कि वह आईपीएल 2027 से टीम के टीम मेंटर की नई जिम्मेदारी संभालेंगे.

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इस संन्यास के कुछ ही घंटों बाद धोनी ने सोशल मीडिया पर अपने क्रिकेट सफर की यादों से जुड़ा एक बेहद भावुक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के साथ उन्होंने मशहूर गाना 'मैं हर एक पल का शायर हूं...' जोड़ा है, जिसने फैन्स की आंखें नम कर दी हैं.

धोनी ने इस पोस्ट के साथ बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा कि फैन्स ने मुझे गलत साबित कर दिया, इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर कोई गाना नहीं हो सकता. इस गाने के बोल मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है. उनके पूरे करियर और जिंदगी के सफर पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं.

हालांकि, अचानक आए इस संन्यास से फैन्स को थोड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि कई प्रशंसक चाहते थे कि 'थाला' मैदान पर खेलते हुए अपने करियर का अंत करें. लेकिन अब मैदान पर चौके-छक्के लगाने के बजाय, धोनी डगआउट से युवा खिलाड़ियों को तराशते हुए नजर आएंगे. उनका यह भावुक वीडियो और 19 साल का यह सुनहरा सफर हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अमर रहेगा.

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खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर उतरने का धोनी का सफर अब थम गया है, लेकिन थाला का यह रिश्ता येलो आर्मी के साथ हमेशा बना रहेगा. धोनी अब आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को बतौर मेंटर चैम्पियन बनाने की कोशिश करेंगे.

साक्षी धोनी का इमोशनल पोस्ट

धोनी के आईपीएल से विदा लेने के बाद धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के सोशल मीडिया पोस्ट ने फैन्स का दिल झकझोर कर रख दिया है. पति महेंद्र सिंह धोनी के इस ऐतिहासिक फेयरवेल पर साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया पर बेहद दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है. साक्षी ने लिखा कि कुछ अध्याय इसलिए खत्म होते हैं ताकि नए और खूबसूरत अध्याय शुरू हो सके. उन सभी लोगों का तहेदिल से शुक्रिया, जिन्होंने इन सालों में माही को बेशुमार प्यार और सपोर्ट दिया... हम हमेशा इस प्यार के आभारी रहेंगे. हमें आप पर बहुत गर्व है माही, हमेशा.

एन श्रीनिवासन ने क्या कहा?

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने धोनी के इस ऐतिहासिक सफर पर दिल की बात कहते हुए कहा कि इस फ्रेंचाइजी की कल्पना धोनी के बिना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि बिना एमएस धोनी के कोई सीएसके नहीं है. साल 2008 में मैंने जिद की थी कि धोनी सीएसके का हिस्सा होने चाहिए, और वह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित हुआ. उन्होंने सिर्फ ट्रॉफियां ही नहीं जीतीं, बल्कि एक शानदार इंसान के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

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सीएसके की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने भी धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा खिलाड़ी सदियों में एक बार पैदा होता है और अब मेंटर के रूप में उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों को तराशने में बहुत काम आएगा.



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