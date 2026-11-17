न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट लेना भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को भारी पड़ गया. चौथे वनडे में कीवी ओपनर टिम सीफर्ट को आउट करने के बाद बरार ने जिस अंदाज में उन्हें विदाई दी, उस पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने कड़ी आपत्ति जताई है. ICC ने बरार को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है. साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया है. खास बात यह है कि पिछले 24 महीनों में यह उनकी दूसरी गलती है. अब उनके खाते में कुल दो डिमेरिट पॉइंट हो गए हैं.

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सीफर्ट को आउट करते ही खोया आपा

यह घटना न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई में खेले गए चौथे वनडे मुकाबले की है. मैच के दौरान 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर बरार ने टिम सीफर्ट को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया. सीफर्ट का कैच विकेटकीपर ईशान किशन ने लपका. विकेट मिलने के बाद बरार ने जश्न मनाने के दौरान आक्रामक अंदाज अपनाया. वह सीफर्ट के सामने आकर खड़े हो गए और उनसे कुछ शब्दों का आदान-प्रदान भी हुआ.

ICC के मुताबिक, बरार का यह व्यवहार बल्लेबाज के लिए अपमानजनक समझा जा सकता था. इतना ही नहीं, इससे सीफर्ट की ओर से भी आक्रामक प्रतिक्रिया आने की आशंका थी. इसी वजह से इस मामले को आचार संहिता का उल्लंघन माना गया.

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ICC ने किस नियम के तहत की कार्रवाई?

ICC ने बरार को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया. यह नियम किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, हरकत या इशारे के इस्तेमाल से जुड़ा है, जो उसे अपमानित कर सकते हैं या उसकी ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं.

बरार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मैच रेफरी रंजन मदुगले की ओर से प्रस्तावित सजा भी मान ली. इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

24 महीने में दूसरी गलती, खाते में दो डिमेरिट पॉइंट

गुरनूर बराडर के लिए यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले 24 महीनों के भीतर यह उनका दूसरा उल्लंघन है. इस ताजा मामले में एक डिमेरिट पॉइंट मिलने के बाद उनके कुल डिमेरिट पॉइंट की संख्या दो हो गई है.

ICC के नियमों के मुताबिक, लेवल-1 के उल्लंघन पर खिलाड़ी को आधिकारिक फटकार से लेकर मैच फीस का अधिकतम 50 फीसदी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं.

बरार को इस मामले में आधिकारिक फटकार और एक डिमेरिट पॉइंट की सजा मिली है. यानी विकेट लेने के बाद उनका आक्रामक जश्न अब ICC के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है.

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