समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को गोरखपुर में रोड शो करेंगे. पार्टी नेताओं के मुताबिक, अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरी चौरा के देवकाही गांव तक करीब 20 किलोमीटर का रोड शो करेंगे. इस दौरान पार्टी बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है.

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पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, इस रोड शो के जरिए बीजेपी के मजबूत गढ़ पूर्वांचल में राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाएगी. गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है. अखिलेश यादव दोपहर के करीब गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 'पीडीए रथ' पर सवार होकर रोड शो के लिए रवाना होंगे.

एसपी ने रोड शो के लिए बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी की है. गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है. पार्टी ने इस कार्यक्रम में एक लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और नेताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. देवकाही गांव पहुंचने के बाद अखिलेश यादव स्वतंत्रता सेनानी और शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके बाद वह पूर्व बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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बिन्नू सिंह के भाई के एसपी में शामिल होने की चर्चा

अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर एक और वजह से भी चर्चा है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बिन्नू सिंह के भाई अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू के अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल होने की उम्मीद है.टप्पू को आगामी विधानसभा चुनाव में चौरी चौरा सीट से एसपी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

टप्पू इस कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. वहीं, एसपी के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. पार्टी को उम्मीद है कि रोड शो और बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से विधानसभा चुनाव से पहले चौरी चौरा में संगठन को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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