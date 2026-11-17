कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से स्लीपर क्लास की टिकट करवा लेते हैं और आपको एसी से सफर करना होता है. कई बार स्लीपर में भीड़ ज्यादा होती है या फिर यात्री लंबी दूरी के सफर में थोड़ा आराम चाहते हैं. इस स्थिति में या तो आप स्लीपर की टिकट कैंसिल करवाइए और फिर एसी में टिकट बुक करवाइए. लेकिन, आप ऐसा किए बिना भी स्लीपर टिकट के जरिए एसी में सफर कर सकते हैं. कई बार स्लीपर में भीड़ ज्यादा होती है या फिर यात्री लंबी दूरी के सफर में थोड़ा आराम चाहते हैं. तो टीटीई से जानते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है...

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रेलवे के टीटीई ने बताया है कि अगर ट्रेन के एसी कोच में सीट खाली है, तो यात्री टीटीई से संपर्क करके अपनी सीट अपग्रेड करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता है. इसके लिए यात्री को स्लीपर और एसी कोच के किराए का अंतर यानी फेयर डिफरेंस देना होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर स्लीपर का किराया 500 रुपये है और उसी रूट पर AC 3 टियर का किराया 1,200 रुपये है, तो यात्री को 700 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. इसके बाद टीटीई उपलब्धता के आधार पर AC कोच में सीट अलॉट कर सकता है.

हालांकि, यह सुविधा सीट खाली होने पर ही मिल सकती है. अगर AC कोच फुल है, तो यात्री को वहां सीट नहीं मिलेगी. ध्यान रहे कि सिर्फ खाली सीट देखकर AC कोच में बैठ जाना सही नहीं है. पहले टीटीई से अनुमति और सीट का आवंटन जरूरी है.

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रेलवे के नियमों में भी है इसकी व्यवस्था

रेलवे की ओर से भी ट्रेन में खाली बर्थ का इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्था की गई है. रेल मंत्रालय ने 2 अगस्त 2024 को जारी जानकारी में बताया था कि ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ उपलब्ध खाली जगह के आधार पर यात्रियों को रिजर्व कोच में यात्रा की अनुमति दे सकता है. इसके लिए यात्री के पास संबंधित क्लास का न्यूनतम निर्धारित टिकट होना चाहिए और किराये का अंतर वसूल किया जा सकता है. रेलवे के कमर्शियल मैनुअल में भी टिकट धारक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत किराये का अंतर चुकाकर उच्च श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देने का प्रावधान है.

बिना अतिरिक्त पैसे दिए भी हो सकता है टिकट अपग्रेड

रेलवे में ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा भी है. इसके तहत टिकट बुक करते समय यात्री अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकता है. अगर ट्रेन में अगली क्लास में सीट खाली है, तो रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम चार्ट तैयार करते समय यात्री का टिकट अपने आप अपग्रेड कर सकता है. इसके लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होता. रेलवे बोर्ड के 13 मई 2025 के सर्कुलर के मुताबिक, स्लीपर क्लास से यात्री का टिकट 3E या 3AC जैसी अगली उपलब्ध श्रेणी में अपग्रेड हो सकता है.



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