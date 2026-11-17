इस समय दिल्ली- एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है. इसका सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता है. बढ़ते पॉल्यूशन में कहीं आपके फेफड़े भी तो कमजोर नहीं हो रहे हैं? इसका पता आप अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए 5 बदलावों पर नजर रखनी जरूरी है. इसके बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि घर पर ही कुछ तरीकों से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके फेफड़े की क्षमता कैसी है. इसके लिए ये देखें कि थोड़ा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने की समस्या तो नहीं हो रही है. अगर सामान्य रूप से चलना, हल्के काम करना या 3-4 सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगे, तो यह फेफड़ों की कमजोरी का बड़ा लक्षण हो सकता है.

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लगातार खांसी को हल्के में न लें

बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई लोगों को खांसी की समस्या हो रही है, लेकिन अहर आपको लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है और खांसते समय बलगम (कफ) आ रहा है, तो यह फेफड़ों में संक्रमण का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में खुद से कोई भी एंटीबायोटिक या सिरप लेने से बचें. इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें.

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सांस लेते समय घरघराहट

सांस छोड़ते या लेते समय अगर सीटी जैसी आवाज या घरघराहट की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि फेफड़ों तक हवा पहुंचाने वाली नलियां सिकुड़ चुकी हैं. ये एक बड़ा संकेत है कि आपके लंग्स में कोई समस्या है. सीटी जैसी आवाज आना अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का लक्षण हो सकता है.

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किन लोगों को ज्यादा खतरा

जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की बीमारी है, लंग्स में कोई इंफेक्शन है और बच्चे व बुजुर्गों में अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल जाएं.



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