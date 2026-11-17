दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की GRAP सब-कमेटी ने रोजाना AQI में गिरावट के ट्रेंड को देखते हुए यह फैसला लिया है. मंगलवार को दिल्ली का AQI 204 दर्ज किया गया. हालांकि, GRAP स्टेज 1 और स्टेज 2 के तहत लागू सभी कार्रवाइयां और पाबंदियां जारी रहेंगी.

और पढ़ें

इससे पहले, दिल्ली-NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए CAQM की GRAP सब-कमेटी ने ग्रैप के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया था. यह निर्णय एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया था, ताकि पॉल्यूशन की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की GRAP सब-कमेटी ने GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया था. इसके बाद दिल्ली-NCR में तीसरे चरण के तहत आने वाली अलग-अलग पाबंदियां लागू की गई थीं.

किन वाहनों पर लगी थी रोक?

BS-III या इससे पुराने पेट्रोल वाहनों और BS-IV या इससे पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक लगाई गई थी. यह नियम दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू था. डीजल से चलने वाले भारी वाहनों और हल्के कमर्शियल वाहनों को भी इस रोक के दायरे में रखा गया था. इसके अलावा पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए थे. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी ये पाबंदियां लागू की गई थीं.

Advertisement

GRAP-3 में क्या-क्या पाबंदियां थीं?

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्ती की गई थी. इसके तहत 9 पॉइंट का एक्शन प्लान लागू किया गया था. इसमें धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों, स्टोन क्रशर और खनन पर रोक शामिल थी. दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली चार पहिया गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था. पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी निर्देश दिए गए थे.

---- समाप्त ----