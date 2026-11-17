

आईपीएल 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपने अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को गुजरात टाइटंस (GT) के साथ ट्रेड कर दिया है. दो बार पर्पल कैप जीत चुके हर्षल अब गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते नजर आएंगे.

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अगले महीने 23 नवंबर को 36 साल के होने जा रहे हर्षल पटेल को SRH ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, गुजरात के साथ हुए इस ट्रेड के बाद उनकी फीस घटकर 4 करोड़ रुपये रह गई है. यानी सनराइजर्स ने जिस खिलाड़ी पर 8 करोड़ रुपये खर्च किए थे, वह अब 4 करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर गुजरात की टीम में शामिल होंगे.

सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर हर्षल के ट्रेड की जानकारी देते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. फ्रेंचाइजी ने लिखा, 'हर्षल पटेल को गुजरात टाइटंस के साथ ट्रेड किया गया है. आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हर्षल.'

हर्षल पटेल ने 2012 में आईपीएल डेब्यू किया था. वह अब तक चार फ्रेंचाइजी के लिए 124 मुकाबले खेल चुके हैं और उनके नाम 151 विकेट दर्ज हैं. अपनी गेंदबाजी में विविधता और रणनीतिक कौशल के लिए पहचाने जाने वाले हर्षल आईपीएल के अनुभवी गेंदबाजों में शामिल हैं.

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हर्षल ने 2021 और 2024 में पर्पल कैप अपने नाम की थी. 2021 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), जबकि 2024 में पंजाब किंग्स (PBKS) की ओर से खेलते हुए टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. अब आईपीएल 2027 में वह गुजरात टाइटंस की ओर से खेलेंगे.



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