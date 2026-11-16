Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

देश में अक्टूबर के महीने में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड तेजी से बढ़ गई है. वहीं, यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और सफाई के नाम पर भारी खर्च होने के बावजूद हालात में सुधार नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. इन खबरों के अलावा, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर खुली धमकियां दी हैं. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

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Inflation Surge: आम आदमी पर डबल अटैक... रिटेल के बाद देश में बढ़ी थोक महंगाई, 12% के पार

देश में अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल के बाद अब थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ गई है. सोमवार को सरकार ने WPI का डेटा शेयर किया है और इसके मुताबिक, October WPI 12 फीसदी के पार निकल गई है. फ्यूल प्राइस में तेज बढ़ोतरी को महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है.

'शायद मैं जिंदा न लौटूं...', हताश इमरान खान की पाकिस्तानी जजों को चिट्ठी, मेडिकल हेल्प की गुहार

पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुल्क के शीर्ष अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को खुला पत्र लिखकर अपने और पत्नी बुशरा बीबी के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता मांगी है. इमरान ने दावा किया कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है और जेल में एकांत कारावास के कारण उनकी जान को खतरा है.

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बदले के मूड में सूर्यकुमार यादव! गेंदबाजों को बुरी तरह पीटा, 29 गेंद में 82 रन जड़ कर दी आलोचकों की बोलती बंद

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की 29 गेंदों में 82 रनों की पारी की बदौलत गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में गुजरात ने 198 रनों का टारगेट दिया था, जिसे मुंबई ने आसानी से हासिल कर लिया. इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भी सूर्यकुमार ने हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ नाबाद 60 रनों की पारी खेली थी.

आजम खान की जमानत पर आज नहीं आया फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई. जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अब मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. अदालत को यह तय करना है कि ED की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्हें अंतरिम राहत दी जाए या नहीं.

मास शूटिंग से फिर दहला साउथ अफ्रीका, ताबड़तोड़ फायरिंग में 17 की मौत, गैंगवार का खौफनाक पैटर्न जारी

साउथ अफ्रीका में हुई दो अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस का कहना है कि इन दोनों फायरिंग के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि जेफ्सविले में फायरिंग रविवार रात को हुई और इस मामले में अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है.

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शतक जड़कर बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास ने निकाली पर्ची, दिल छू लेगा सेलिब्रेशन, VIDEO

साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहानिसबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने पहली पारी में 14 चौके और एक छक्के की मदद से 179 गेंदों पर 120 रन बनाए. लिटन के टेस्ट करियर की ये आठवीं सेंचुरी रही.

'यमुना की सफाई पर करोड़ों खर्च, फिर भी बढ़ रहा प्रदूषण', सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और सफाई के नाम पर भारी खर्च होने के बावजूद हालात में सुधार नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नदी की सफाई पर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में दर्ज जानकारियों पर भी सवाल उठाए.

'पिता-पुत्र को मारेंगे, बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे', अमिताभ-अभिषेक को लेकर गोल्डी ढिल्लों की खुली धमकी

विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. इसमें उसने मुंबई में अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद धमकी देते हुए कहा कि दो लोगों के पकड़े जाने से कोई वारदात नहीं रुकेगी. गोल्डी ने दावा किया कि मुंबई में उसके 200 और साथी तैयार हैं. इसके साथ ही उसने अमिताभ बच्चन और अभिषेक को लेकर खुली धमकियां भी दी हैं.

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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, CM भगवंत मान ने पीएम मोदी से की अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है. सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए. यह कॉरिडोर पिछले साल मई से बंद है.

बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों की उम्रकैद पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में दोषी पाए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह फैसला दोनों के 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के आधार पर लिया. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया.

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