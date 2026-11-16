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भारत समिट में विदेशी नेता की मौजूदगी पर BJP का ऐतराज, DGP को दी शिकायत

तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भारत समिट 2026 में शामिल हुए यूरोपियन सोशलिस्ट्स पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. BJP ने उन पर भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में दखल देने और कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

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गियाकोमो फिलिबेक हैदराबाद में आयोजित समिट में आए थे. (Credits: X/ANI)
गियाकोमो फिलिबेक हैदराबाद में आयोजित समिट में आए थे. (Credits: X/ANI)

तेलंगाना में 'भारत समिट 2026' को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. BJP ने हैदराबाद में 14 नवंबर को आयोजित इस समिट में शामिल हुए यूरोपियन सोशलिस्ट्स पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है. तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और BJP लीगल सेल के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को ज्ञापन सौंपा है. इसमें फिलिबेक पर भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में कथित तौर पर दखल देने और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

BJP ने अपनी शिकायत में सिर्फ फिलिबेक ही नहीं, बल्कि भारत समिट के आयोजकों, प्रायोजकों, समन्वयकों और दूसरे सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि इन लोगों ने एक विदेशी राजनीतिक पदाधिकारी को भारत के घरेलू राजनीतिक विमर्श में शामिल होने का मौका दिया. शिकायत में तेलंगाना सरकार, समिट के आयोजक और कार्यक्रम के क्यूरेटर के तौर पर पहचानी गई समृद्ध भारत फाउंडेशन (SBF) की भूमिका की जांच करने को भी कहा गया है.

यह भी पढ़ें: 'ये एंटी-भारत समिट...', हैदराबाद मीट को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना

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FIR और वीजा की जांच की मांग

BJP ने DGP से मामले की तत्काल जांच कराने और संज्ञेय अपराध सामने आने पर FIR दर्ज करने की मांग की है. पार्टी ने फिलिबेक के वीजा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच करने को भी कहा है. इसके साथ ही यह पता लगाने की मांग की गई है कि क्या समिट के आयोजकों और दूसरे सहयोगियों ने कथित गतिविधियों में किसी तरह की साजिश रची या मदद की.

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शिकायत में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. BJP ने यह भी कहा है कि अगर कानून के तहत जरूरी हो तो विदेशी प्रतिनिधि का वीजा रद्द करने और उसे भारत से वापस भेजने जैसी कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी जी ने इंटरनेशनल समिट में भारत व‍िरोधी व‍िचार रखे', बोले अमित शाह

फिलहाल BJP की ओर से लगाए गए ये आरोप शिकायत का हिस्सा हैं. पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही इन आरोपों पर स्थिति साफ होगी.

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