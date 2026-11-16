'शायद मैं जिंदा न लौटूं...', हताश इमरान खान की पाकिस्तानी जजों को चिट्ठी, मेडिकल हेल्प की गुहार

"मैंने अपना पूरा जीवन अस्पताल बनाने में लगा दिया, ताकि जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके. आज मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरा इलाज किया जाए."

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"मेरी पत्नी की कमजोर होती नजर और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का लागू न होना, जिसने मुझे लिखने के लिए मजबूर किया है. अकेले कैद में रहने के कारण, मेरा ब्लड प्रेशर बेकाबू हो गया है: पहले 130 फिर 150 फिर 170 और पिछले हफ्ते 192 और 10 नवंबर को 193 तक पहुंच गया. डॉक्टरों का कहना है कि मुझे ब्रेन हैमरेज और कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज्यादा खतरा है, और मेरा दिल पहले ही डैमेज हो चुका है. 74 साल की उम्र में, यह लगातार बनी हुई स्थिति मुझे ऐसी जगह ले जा रही है, जहां से शायद मैं जिंदा वापस न आ सकूं."

ये उस शख्स की बेबसी भरी चिट्ठी का हिस्सा है जो कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था. हम बात पाकिस्तान के अदियाला जेल में बंद इमरान खान की कर रहे हैं.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने अपनी सेहत को लेकर बेहद चिंताजनक दावा किया है. उन्होंने कहा है कि उनकी मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है कि शायद वह जेल से जिंदा वापस न लौट पाएं. अदियाला जेल में बंद इमरान ने सोमवार, 16 नवंबर को पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट (FCC), सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को खुला पत्र लिखकर अपने और पत्नी बुशरा बीबी के इलाज की गुहार लगाई है.

यह पत्र इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया. सफदर ने बताया कि 11 नवंबर को अदियाला जेल में इमरान से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह पत्र न्यायाधीशों तक पहुंचाने का निर्देश दिया था. इमरान ने पत्र में कहा कि वह एकांत कारावास में हैं और अब यही उनकी आवाज जेल की दीवारों से बाहर पहुंचाने का एकमात्र रास्ता बचा है.

22 घंटे तक एकांत कारावास में रखने का आरोप

इमरान ने आरोप लगाया कि उन्हें दिन में 22 घंटे तक एकांत कारावास में रखा जा रहा है. उनके मुताबिक इस दौरान उन्हें परिवार, वकीलों और विदेश में रह रहे अपने बेटों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही. किताबों और टेलीविजन तक पहुंच भी बंद कर दी गई है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अकेले रहने का उनकी मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ा है. जेल के मेडिकल बोर्ड ने भी उनकी बेचैनी और चिंता को दर्ज किया था और परिवार से ज्यादा संपर्क रखने की सलाह दी थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ.

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इमरान ने अपनी आंखों की रोशनी को लेकर भी गंभीर दावा किया. उनके मुताबिक, फरवरी में वकील सलमान सफदर से मुलाकात के दौरान पता चला था कि उनकी दाहिनी आंख की 85 फीसदी रोशनी जा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति की जानकारी उनके परिवार और वकीलों को भी नहीं दी गई थी.

बुशरा बीबी की आंखों की रोशनी जाने का खतरा

इमरान ने पत्नी बुशरा बीबी की सेहत को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि अप्रैल में बुशरा की आंखों में दिक्कत आ गई थी. जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई. इमरान का दावा है कि इस महीने बुशरा से मुलाकात के दौरान वह न तो रोशनी बर्दाश्त कर पा रही थीं और न ही अपनी आंखें ठीक से खोल पा रही थीं. उन्होंने आशंका जताई कि दोबारा सर्जरी नहीं हुई तो बुशरा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुआ अमल!

इमरान ने पत्र में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को उन्हें दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद आदेश लागू नहीं हुआ.

इमरान ने कहा कि वह अदालतों से कोई विशेष रियायत नहीं मांग रहे, बल्कि केवल पहले दिए गए आदेशों पर अमल और उचित इलाज चाहते हैं. उन्होंने न्यायाधीशों से अपील की कि बहुत देर होने से पहले उन्हें इंसाफ और चिकित्सा सुविधा दी जाए.



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