न्यूजीलैंड में सिर्फ 30 रन... अब क्या होगा रोहित शर्मा का? दोस्त प्रज्ञान ओझा के सामने बड़ा धर्मसंकट

भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में चार वनडे पारियों में सिर्फ 30 रन बना सके रोहित अब चयनकर्ताओं के सामने बड़ी चुनौती बन गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस बार उनके भविष्य का फैसला करने की जिम्मेदारी ऐसे शख्स पर है, जो कभी उनका करीबी दोस्त रहा है. यह नाम है प्रज्ञान ओझा का, जो अब भारतीय टीम के नए मुख्य चयनकर्ता हैं.

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रोहित और ओझा की दोस्ती जूनियर क्रिकेट के दिनों में शुरू हुई थी. इसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) के कैंपों में दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ. लेकिन वक्त ने अब दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां दोस्ती से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है. ओझा को तय करना है कि क्या रोहित का खेलने का जज्बा ही उन्हें अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह दिलाने के लिए काफी है?

रोहित का इरादा अभी भी खेलने का है. वह टीम में बने रहना चाहते हैं और 2027 वर्ल्ड कप में खेलने का सपना देख रहे हैं. लेकिन न्यूजीलैंड दौरे ने उनकी कमजोरियों को फिर उजागर कर दिया. तेज गेंदबाजों की उछाल और सीम मूवमेंट के सामने वह सहज नहीं दिखे. ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने सवाल सिर्फ 30 रन का नहीं, बल्कि यह है कि क्या रोहित एक साल बाद भी दक्षिण अफ्रीका जैसी परिस्थितियों में टीम के लिए उपयोगी साबित हो पाएंगे?

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अगरकर ने रखी थी संन्यास की बात, रोहित ने जताई थी नाराजगी

रोहित के भविष्य को लेकर चयनकर्ताओं के बीच बातचीत पहले भी हो चुकी है. इस साल इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के कहने पर प्रज्ञान ओझा ने रोहित से मुलाकात की थी. इस बातचीत का मकसद यह जानना था कि क्या रोहित लॉर्ड्स में ही वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए तैयार होंगे.

लेकिन रोहित इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे. उन्होंने भारतीय क्रिकेट चलाने वाले लोगों तक अपनी नाराजगी भी पहुंचाई. इसके बाद अगरकर और रोहित के रिश्तों में खटास आ गई. चैम्पियंस ट्रॉफी जिताने के बावजूद अगरकर ने रोहित को वनडे कप्तानी से हटाया था. इस फैसले ने दोनों की निजी दोस्ती को भी प्रभावित किया था.

अब अगरकर की विदाई के बाद चयन समिति की कमान ओझा के हाथों में है. यानी जिस बातचीत में वह पहले अगरकर के प्रतिनिधि की भूमिका में थे, अब उसी तरह के कठिन फैसले की जिम्मेदारी सीधे उनके कंधों पर आ गई है. उन्हें यह तय करना है कि रोहित के अनुभव और खेलने की इच्छा को कितना महत्व दिया जाए और अगले वर्ल्ड कप की जरूरतों को कितना.

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गंभीर भी टॉप ऑर्डर के बिखरने से चिंतित

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरी सिर्फ रोहित तक सीमित नहीं रही. टीम को कई बार टॉप ऑर्डर के जल्दी बिखरने की समस्या से जूझना पड़ा. मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी बिना किसी खिलाड़ी का नाम लिए इस पर चिंता जताई है. भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर सीरीज 3-1 से जरूर जीत ली, लेकिन बल्लेबाजी की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

वर्ल्ड कप से पहले भारत को घरेलू मैदान पर छह वनडे मैच खेलने हैं. श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन मुकाबलों के बाद टीम करीब छह महीने के अंतरराष्ट्रीय वनडे ब्रेक पर चली जाएगी. इसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारियां निर्णायक दौर में पहुंचेंगी. ऐसे में रोहित के लिए घरेलू सीरीज बेहद अहम होगी.

घरेलू पिचों पर रन बनाना काफी नहीं होगा

श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू मैदानों पर रोहित से बड़ी पारियों की उम्मीद की जाएगी. लेकिन उनके सामने असली चुनौती दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में खुद को साबित करने की है. वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए रन न्यूजीलैंड पहुंचते ही ज्यादा मायने नहीं रख सके, क्योंकि वहां परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं.

रोहित के लिए चिंता की बात यह है कि न्यूजीलैंड में वह सिर्फ रन बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में सहजता भी गायब दिखी. उछाल और सीम मूवमेंट दोनों ने उन्हें परेशान किया. उछाल के खिलाफ उनकी तकनीक पहले भी सवालों के घेरे में रही है. सिर्फ सीम मूवमेंट हो तो वह पावरप्ले में संभलकर खेलते हुए लय हासिल कर सकते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड में गेंदबाजों को उछाल और सीम दोनों का फायदा मिल रहा था.

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ऐसा लगा कि रोहित का मन अभी भी क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन शरीर और रिफ्लेक्स उनका उतना साथ नहीं दे रहे हैं. यही बात चयनकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चिंता हो सकती है. वर्ल्ड कप में अभी करीब एक साल बाकी है. उन्हें यह आकलन करना होगा कि रोहित इस अवधि में अपनी पुरानी लय हासिल कर पाएंगे या नहीं.

विजय हजारे ट्रॉफी खेल सकते हैं रोहित

रोहित के पास अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने के लिए घरेलू क्रिकेट का विकल्प भी है. वह विजय हजारे ट्रॉफी में खेल सकते हैं. हालांकि, सिर्फ घरेलू वनडे टूर्नामेंट में उतरना उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा. वहां शतक लगाने से भी यह साबित नहीं हो जाएगा कि वह दक्षिण अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचों पर सफल हो सकते हैं.

एक बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का राष्ट्रीय वनडे चैम्पियनशिप में खेलना अच्छी बात है, लेकिन चयनकर्ताओं को सिर्फ उपस्थिति नहीं, प्रदर्शन की गुणवत्ता और परिस्थितियों के हिसाब से बल्लेबाजी का आकलन करना होगा.

एक और सवाल रोहित की मैच प्रैक्टिस का है. न्यूजीलैंड दौरे के बाद उनके सामने करीब तीन महीने का अंतराल होगा, जिसके बाद वह आईपीएल में उतरेंगे. इतने लंबे ब्रेक के बाद उनकी लय पर असर पड़ सकता है. चयनकर्ताओं को यह भी देखना होगा कि आईपीएल के बाद वह वनडे क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से कितनी जल्दी खुद को ढाल पाते हैं.

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ओझा और रोहित के बीच होनी चाहिए साफ बातचीत

रोहित ने करीब दो दशक तक भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी हैं. उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. ऐसे खिलाड़ी को सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए. लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि रोहित और ओझा के बीच भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत हो.

ओझा को रोहित से यह जानना होगा कि वह अगले एक साल के लिए किस तरह की योजना बना रहे हैं. क्या वह लगातार वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं? क्या उन्हें अपनी तकनीकी कमजोरियों पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है? और क्या वह चयनकर्ताओं की योजना के मुताबिक खुद को ढालने के लिए तैयार हैं?

दूसरी तरफ रोहित को भी चयन समिति का रुख साफ पता होना चाहिए. उन्हें यह समझना होगा कि 2027 वर्ल्ड कप को लेकर चयनकर्ताओं की क्या योजना है और उसमें उनकी जगह किस तरह देखी जा रही है. हर मुश्किल बातचीत का नतीजा अच्छा ही हो, यह जरूरी नहीं. लेकिन भविष्य को लेकर असमंजस में रहने से बेहतर है कि दोनों पक्ष खुलकर बात करें.

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वानखेड़े में हो सकता है रोहित की कहानी का नया मोड़?

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भारत के घरेलू वनडे कार्यक्रम में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का आखिरी मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. यह रोहित का घरेलू मैदान भी है. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर अभी से एक दिलचस्प सवाल उठता है. क्या रोहित की वनडे कहानी का कोई बड़ा मोड़ इसी मैदान पर देखने को मिलेगा?

क्या वह वर्ल्ड कप की तैयारी में खुद को फिर साबित करेंगे या चयनकर्ता उनके भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे? न्यूजीलैंड दौरे के बाद किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

रोहित के पास अभी वापसी का मौका है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है. दूसरी ओर प्रज्ञान ओझा के सामने भी आसान विकल्प नहीं है. उन्हें न तो रोहित के योगदान को भुलाना है और न ही भविष्य की टीम बनाने की जिम्मेदारी से पीछे हटना है. दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप के लिए सही टीम चुनना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी.

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