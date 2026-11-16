Harry Potter Series: डंबलडोर का जादू, रॉन की मस्ती और हैरी का सवाल! 90 सेकंड की झलक ने जिंदा कर दी पुरानी यादें

हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया, उड़ती हुई जादुई चीजें, खाने से भरी मेज और हैरी पॉटर की शरारती बातें... अगर आप भी इस दुनिया को मिस कर रहे थे, तो आपके लिए एक शानदार खबर है. HBO की आने वाली सीरीज 'Harry Potter and the Philosopher's Stone' का नया वीडियो सामने आया है. महज डेढ़ मिनट के इस वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. खास बात यह है कि इसमें हैरी, रॉन और हॉगवर्ट्स के जादुई माहौल के साथ डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल की प्यारी बातचीत भी देखने को मिल रही है.

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HBO ने इस सीरीज का एक खास सीन जारी किया. यह हॉगवर्ट्स में नए सेशन की शुरुआत पर होने वाली दावत का सीन है. सॉर्टिंग हैट सेरेमनी के बाद छात्र ग्रेट हॉल में खाना खाने के लिए जुटे हैं. इसी दौरान हैरी पॉटर (डॉमिनिक मैकलॉफलिन) अपने दोस्त रॉन वीस्ली (एलिस्टर स्टाउट) से डंबलडोर के बारे में सवाल करता है.

हैरी पूछता है, 'क्या डंबलडोर थोड़े पागल हैं?' इस पर रॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, 'हां, बिल्कुल. उनका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है.'

बस फिर क्या था! डंबलडोर अपनी उंगलियां चटकाते हैं और देखते ही देखते ग्रेट हॉल की मेजों पर तरह-तरह के लजीज पकवान जादू से आ जाते हैं. बच्चे खुशी-खुशी खाने पर टूट पड़ते हैं. यह छोटा-सा सीन हॉगवर्ट्स की उसी जादुई दुनिया की याद दिलाता है, जिसे देखकर बचपन में करोड़ों दर्शक हैरान रह गए थे.

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डंबलडोर और मैकगोनागल की बातचीत ने जीता दिल

वीडियो का सबसे खास हिस्सा सिर्फ जादुई दावत नहीं, बल्कि डंबलडोर और प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल (जेनेट मैकटीर) की बातचीत है. डंबलडोर देखते हैं कि मैकगोनागल काफी खुश नजर आ रही हैं. वह मजाकिया अंदाज में उनसे कहते हैं कि क्या वह इस बात से खुश हैं कि हैरी उनके ग्रिफिंडोर हाउस में आया है.

मैकगोनागल जवाब देती हैं कि हैरी बिल्कुल अपने दिवंगत पिता जेम्स जैसा दिखता है. वह कहती हैं कि दोनों की शक्ल में इतनी समानता है कि यकीन करना मुश्किल है. इस पर डंबलडोर बड़ी गंभीरता से कहते हैं, 'दिखने से धोखा हो सकता है, मिनर्वा. उसका स्वभाव पूरी तरह उसका अपना है.'

यह डायलॉग कहानी के लिहाज से काफी अहम है. हैरी की शक्ल भले ही उसके पिता जैसी हो, लेकिन उसकी पहचान और उसका स्वभाव अलग है. यही बात इस छोटे से सीन को खास बना देती है.

फैंस बोले- डंबलडोर और मैकगोनागल की दोस्ती के और सीन दिखाओ!

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों को डंबलडोर और मैकगोनागल की बातचीत सबसे ज्यादा पसंद आई. एक यूजर ने लिखा कि इस बातचीत से पता चलता है कि सीरीज में किताबों और फिल्मों के मुकाबले हैरी के अलावा दूसरे किरदारों की दुनिया भी ज्यादा देखने को मिल सकती है.

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एक अन्य यूजर ने कहा कि जेम्स पॉटर से हैरी की शक्ल मिलने वाली बात को इस तरह दिखाना शानदार है. वहीं एक फैन ने डंबलडोर और मैकगोनागल की दोस्ती के और सीन दिखाने की मांग कर दी.

यानी डेढ़ मिनट के इस वीडियो ने फैंस को सिर्फ जादू नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें हॉगवर्ट्स के किरदारों के साथ दोबारा जुड़ने का मौका भी दिया.

कब रिलीज होगी हैरी पॉटर की नई सीरीज?

HBO की यह सीरीज जेके रोलिंग की मशहूर हैरी पॉटर किताबों पर आधारित है. पहले सीजन में किताब 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' की कहानी दिखाई जाएगी. सीरीज में डॉमिनिक मैकलॉफलिन हैरी पॉटर, एलिस्टर स्टाउट रॉन वीस्ली और अरबेला स्टैंटन हर्माइनी ग्रेंजर के किरदार में नजर आएंगे.

वहीं जॉन लिथगो डंबलडोर, जेनेट मैकटीर प्रोफेसर मैकगोनागल, पापा एस्सिएडू प्रोफेसर स्नेप और निक फ्रॉस्ट हैग्रिड का किरदार निभाएंगे. खास बात यह है कि वॉरविक डेविस भी इस फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. वह एक बार फिर प्रोफेसर फ्लिटविक के रोल में दिखाई देंगे.

सीरीज की लेखिका और शो रनर फ्रांसेस्का गार्डिनर हैं, जबकि मार्क मायलॉड इसके कई एपिसोड का निर्देशन करेंगे. HBO इस सीरीज के जरिए जेके रोलिंग की सातों किताबों की कहानी को कई सीजन में विस्तार से दिखाने की तैयारी में है. दूसरे सीजन को भी हरी झंडी मिल चुकी है, जो दूसरी किताब 'Harry Potter and the Chamber of Secrets' पर आधारित होगा. इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है.

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पहला सीजन क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को प्रीमियर होगा. ऐसे में फैंस के लिए इस बार क्रिसमस का तोहफा कुछ ज्यादा ही जादुई होने वाला है. अब देखना होगा कि नई स्टारकास्ट और नए अंदाज में हॉगवर्ट्स की यह दुनिया पुराने फैंस का दिल जीत पाती है या नहीं.

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