आजम खान की जमानत पर आज नहीं आया फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई. जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली इस याचिका पर अब मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं, जबकि ED के वकील ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा.

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जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच के सामने मामले की सुनवाई लंच से पहले करीब ढाई घंटे और लंच के बाद लगभग दो घंटे तक चली. हाईकोर्ट आजम खान की अंतरिम राहत की अर्जी पर भी विचार करेगा. अदालत को यह तय करना है कि ED की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्हें अंतरिम राहत दी जाए या नहीं.

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आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कार्रवाई को चुनौती दी है. उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED ने गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद वह ED की कस्टडी में रहे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश देने का निर्देश भी दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का दिया था निर्देश

आजम खान ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया और उनकी याचिका को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया. इसके बाद मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुआ.

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चार दिन की ED रिमांड के बाद डासना जेल भेजे गए आजम

इस मामले में आजम खान को चार दिन की ED कस्टडी रिमांड पर रखा गया था. रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी. अदालत यह तय करेगी कि आजम खान को ED की गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम राहत मिलती है या नहीं.

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