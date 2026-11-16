राजस्थान के सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक, मरीज को पैर में काटा, फोटो वायरल

राजस्थान के पाली जिले के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है यहां आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं, वहीं वार्डों में चूहों का आतंक है.

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इस बीच, जोजावर निवासी एक मरीज के दाहिने पैर को एक चूहे ने काट लिया. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया.

अस्पताल में चूहे के मरीज को काटने के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने माना है कि चूहे मौजूद हैं, हालांकि चूहे के काटने की घटना की जानकारी नहीं दी गई. इसके बावजूद, लापरवाही के कारण संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया है, प्रबंधन पर घटना पर पर्दा डालने के आरोप लग रहे हैं.

यही नहीं, जनसंपर्क विभाग की ओर से मरीज का एक वीडियो भी वायरल करवाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जबकि वायरल हुई तस्वीर में उसके पैर पर चूहे के काटने के निशान साफ नजर आ रहे हैं.

अस्पताल में अव्यवस्थाओं की स्थिति यह है कि चारों ओर गंदगी फैली हुई है. मरीजों और उनके परिजनों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है. कई वार्डों के बाहर कचरे से भरे पैकेट दिखाई देते हैं.

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आरोप है कि चूहे के मरीज को काटने के बाद डॉक्टर ने मरीज से कहा कि अगर कोई आए तो कुछ न बोले और चद्दर ओढ़कर सो जाए, क्योंकि उसे अपना उपचार करवाना है.

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