मास शूटिंग से फिर दहला साउथ अफ्रीका, ताबड़तोड़ फायरिंग में 17 की मौत, गैंगवार का खौफनाक पैटर्न जारी

साउथ अफ्रीका में हुई दो अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी है.

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साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के पास जेफ्सविले की एक अनौपचारिक बस्ती में बनी झोपड़ी के अंदर 9 लोगों की लाशें मिलीं, जिन्हें गोली मारी गई थी. वहीं, पीटरमैरिट्जबर्ग शहर के बाहरी इलाके स्वीटवाटर्स में गोलियों से छलनी एक गाड़ी के अंदर 8 अन्य लोग मृत पाए गए.

पुलिस का कहना है कि इन दोनों फायरिंग के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है. बताया जा रहा है कि जेफ्सविले में फायरिंग रविवार रात को हुई और इस मामले में अब तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है.

वहीं, पीटरमैरिट्जबर्ग में पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभी तक पीड़ितों या संदिग्धों की पहचान नहीं की है.

सितंबर में 11 लोगों की हुई थी हत्या

साउथ अफ्रीका में हाल के दिनों में क्रिमिनल गैंग्स से जुड़ी कई मास शूटिंग की घटनाएं सामने आई हैं. इससे पहले सितंबर में, तीन बंदूकधारियों ने तटीय शहर डरबन के पास एक गरीब इलाके के छोटे से घर में घुसकर पार्टी कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला समेत कम से कम 11 लोगों की जान चली गई थी.

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जून में भी कई शूटर्स ने जोहानसबर्ग के एक गरीब इलाके में 12 लोगों को मार डाला था, जिसे पुलिस ने क्रिमिनल गैंग्स से जुड़ा हमला बताया था.

पिछले साल दिसंबर में दो हफ्ते के अंतराल पर हुई दो मास शूटिंग की घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई थी, जिन्हें कई बंदूकधारियों ने अंजाम दिया था.

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