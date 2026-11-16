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शतक जड़कर बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास ने निकाली पर्ची, दिल छू लेगा सेलिब्रेशन, VIDEO

लिटन दास और तौहीद हृदोय के शतकों की बदौलत बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 400 रन बनाए. यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर रहा. हृदोय ने 137 और लिटन ने 120 रनों का योगदान दिया.

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लिटन दास का शतकीय प्रहार, मुश्फिकुर रहीम को पछाड़ा. (Photo: AP)
लिटन दास का शतकीय प्रहार, मुश्फिकुर रहीम को पछाड़ा. (Photo: AP)

साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहानिसबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने शानदार प्रदर्शन किया है. लिटन ने बांग्लादेशी की पहली पारी में 14 चौके और एक छक्के की मदद से 179 गेंदों पर 120 रन बनाए. लिटन के टेस्ट करियर  की ये आठवीं सेंचुरी रही,

लिटन दास ने मुकाबले के दूसरे दिन (16 नवंबर) मार्को जानसेन की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद लिटन ने जेब से एक पर्ची निकाली, जिस पर बेटी के लिए जन्मदिन का संदेश लिखा था. उस पर लिखा था, 'हैप्पी बर्थडे, मेरी राजकुमारी. यह शतक तुम्हारे लिए है.' उनका यह खास अंदाज मैदान पर मौजूद लोगों के साथ-साथ क्रिकेट प्रशंसकों का भी ध्यान खींचने वाला रहा.

यह विकेटकीपर के रूप में लिटन दास का सातवां टेस्ट शतक है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने मुश्फिकुर रहीम को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम विकेटकीपर रहते हुए छह टेस्ट शतक थे.

लिटन दास का गैर विकेटकीपर बैटर के तौर पर इकलौता टेस्ट शतक साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में आया था. उस मुकाबले में नुरुल हसन ने विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभाली थी. तब लिटन ने 114 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली थी.
यह भी पढ़ें: 'सचिन-सहवाग ने कभी ऐसा नहीं किया...', टीम इंडिया के जश्न पर अख्तर को लगी मिर्ची, दे डाली बड़ी नसीहत

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मुश्फिकुर इस मामले में अब भी टॉप पर
बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में लिटन दास पांचवें स्थान पर हैं. मुश्फिकुर रहीम 14 शतकों के साथ शीर्ष पर हैं. लिटन ने पिछले महीने अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ भी शतकीय पारी खेली थी. चार मैचों में यह उनका दूसरा टेस्ट शतक है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति एक समय बेहद नाजुक थी. टीम ने 121 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद लिटन और तौहीद हृदोय ने छठे विकेट के लिए 206 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. हृदोय ने 137 रन बनाए और अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. इससे पहले हृदोय ने इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सिलहट टेस्ट में नाबाद 246 रन बनाए थे.

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