'पिता-पुत्र को मारेंगे, बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे', अमिताभ-अभिषेक को लेकर गोल्डी ढिल्लों की खुली धमकी

विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. इसमें उसने मुंबई में अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद धमकी देते हुए कहा कि दो लोगों के पकड़े जाने से कोई वारदात नहीं रुकेगी. गोल्डी ने दावा किया कि मुंबई में उसके 200 और साथी तैयार हैं. इसके साथ ही उसने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर खुली धमकियां भी दी हैं.

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गोल्डी ढिल्लों ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से विकास ठाकुर और दीपक सिंह की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों को किसी दूसरे गैंग से जोड़कर न देखा जाए.

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गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ एक ऑडियो भी जारी किया है. इसमें वह कहता है, "मैं गोल्डी ढिल्लों, आज जो बॉम्बे में दिल्ली स्पेशल सेल ने हमारे दो भाई विकास ठाकुर और दीपक सिंह गिरफ्तार किए हैं, हमारे इन भाइयों को किसी और गैंग के साथ न जोड़ा जाए."

'मुंबई में 200 और साथी तैयार हैं'

ऑडियों में वह कहता है कि दोनों की गिरफ्तारी से कोई वारदात नहीं टली है और न ही आगे टलेगी, क्योंकि मुंबई में उसके 200 और साथी तैयार हैं. उसने 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उन घटनाओं के दोषियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा. गोल्डी ने धमकी दी कि दोषी चाहे किसी भी देश में हों, उनका हिसाब लिया जाएगा. उसने कहा कि सिख कौम के खिलाफ बोलने वाला कोई भी शख्स उनका दुश्मन है.

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अमिताभ और अभिषेक बच्चन को भी धमकी

गोल्डी ढिल्लों ने अपने पोस्ट में अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का नाम भी लिया है. ऑडियो में वह दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि वे चाहे जितने बुलेटप्रूफ केबिन बनवा लें, उन्हें गोली मारी जाएगी. उसने कहा, "पिता-पुत्र को मारेंगे, बुलेटप्रूफ में ही मारेंगे."

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गोल्डी ढिल्लों की इस पोस्ट में मुंबई में अपने नेटवर्क की मौजूदगी का दावा करने के साथ ही कई लोगों को धमकी दी गई है. हालांकि, आज तक इस सोशल मीडिया पोस्ट और इसमें किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

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