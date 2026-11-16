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यूपी में 16 IAS अधिकारियों के तबादले, कानपुर-वाराणसी के मंडलायुक्त बदले, इन 6 जिलों को मिले नए DM

उत्तर प्रदेश में 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्त बदले गए, जबकि भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं.

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6 जिलों के DM बदले जाने के साथ ही दो कमिश्नर भी बदले गए हैं (फोटो-ITG)
6 जिलों के DM बदले जाने के साथ ही दो कमिश्नर भी बदले गए हैं (फोटो-ITG)

उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य सरकार ने 16 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस बदलाव में कानपुर और वाराणसी के मंडलायुक्तों के साथ कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं. इसके अलावा यूपीसीडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी नई तैनाती की गई है. कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं.

प्रशासनिक फेरबदल के तहत के. विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का नया मंडलायुक्त बनाया गया है. वहीं, एस. राजलिंगम को कानपुर मंडल के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन दोनों महत्वपूर्ण मंडलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. सरकार के इस आदेश के तहत दोनों अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं.

तबादला सूची के मुताबिक रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDC/यूपीसीडा) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) बनाया गया है. वहीं, डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा सौम्या अग्रवाल को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस फेरबदल में औद्योगिक विकास और प्राधिकरणों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है.

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उत्तर प्रदेश में छह जिलों के जिलाधिकारियों का भी तबादला किया गया है. इनमें भदोही, चंदौली, गोंडा, जौनपुर, श्रावस्ती और शामली जिले शामिल हैं. इन जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है. शैलेश कुमार को चंदौली का जिलाधिकारी बनाया गया है. वहीं, रमेश रंजन को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

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तबादला सूची के अनुसार उमेश मिश्रा को जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है. मनोज कुमार राय को श्रावस्ती का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, प्रवीण वर्मा को शामली जिले की कमान सौंपी गई है. इसके अलावा चंद्र मोहन गर्ग को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री बनाया गया है. इस तरह राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल में मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किया गया है.

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