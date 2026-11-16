scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, CM भगवंत मान ने पीएम मोदी से की अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है. यह कॉरिडोर पिछले साल मई से बंद है.

Advertisement
X
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंद किया गया था करतारपुर कॉरिडोर (फाइल फोटो)
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंद किया गया था करतारपुर कॉरिडोर (फाइल फोटो)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है. सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए. यह कॉरिडोर पिछले साल मई से बंद है. सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉरिडोर खोलने का अनुरोध किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही इसे दोबारा खोलने की घोषणा करेंगे.

'नानक नाम लेवा संगत हर दिन करती है अरदास'
भगवंत मान ने अपने पोस्ट में कहा कि 'नानक नाम लेवा संगत' हर दिन उन सिख धार्मिक स्थलों के निर्बाध दर्शन के लिए अरदास करती है, जिनसे श्रद्धालु अलग हो गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब विधानसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था. मुख्यमंत्री ने लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोला जाए.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही कॉरिडोर खोलने की घोषणा करेंगे.

Advertisement

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बंद है करतारपुर कॉरिडोर
करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के पंजाब में गुरदासपुर जिले स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है. गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है. यह कॉरिडोर पिछले साल 7 मई से बंद है. इसी दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए थे. इसके बाद से करतारपुर कॉरिडोर बंद है.

पंजाब विधानसभा में भी उठा चुके हैं मांग
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले महीने पंजाब विधानसभा में भी करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग उठाई थी. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिख संगत को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में नियमित और बिना किसी परेशानी के मत्था टेकने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मान ने कहा था कि आस्था से जुड़े मामलों को राजनीतिक विचारों से ऊपर रखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा था कि श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए और धार्मिक आस्था को संकीर्ण राजनीति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए. अब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की मांग दोहराई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुछ बच्चे समय से पहले क्यों जन्म लेते हैं, क्यों होता है प्रीमैच्योर बर्थ? डॉक्टर ने बताया |
    किसान का जज्बा! जहां पानी के लिए तरसते थे लोग, वहां उगा दिए 300 चंदन के पेड़ |
    फोन-मैसेज से छुट्टी! घर पहुंचते ही इसलिए ऑफलाइन होता है Gen Z |
    गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, CM भगवंत मान ने पीएम मोदी से की अपील |
    राम मंदिर के बाद अयोध्या में कितना बदला कारोबार? दुकानदारों ने बताई पूरी कहानी |
    Anant Singh Networth: सोना-चांदी, जमीन, घोड़े... अनंत सिंह के पास कितनी संपत्ति? बेटी की शादी पर कर रहे मोटा खर्च |
    200 रुपये से शुरू... दिल्ली में कहां है जैकेट का सबसे सस्ता मार्केट? उमड़ती है भीड़ |
    'किताबें नहीं संभाल सकते तो दूसरे देश को सौंप दें', 135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा |
    Shani Sade Sati: शनि की साढ़ेसाती में नीलम पहनें या पुखराज? जानें कौन सा रत्न है शुभ |
    Best Phone Under Rs 15000 : 7000mAh तक बैटरी, 50MP कैमरा... 15 हजार रुपये से भी सस्ते हैं ये 5 स्मार्टफोन
    Advertisement