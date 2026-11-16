गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग, CM भगवंत मान ने पीएम मोदी से की अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है. सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू किया जाना चाहिए. यह कॉरिडोर पिछले साल मई से बंद है. सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कॉरिडोर खोलने का अनुरोध किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही इसे दोबारा खोलने की घोषणा करेंगे.

'नानक नाम लेवा संगत हर दिन करती है अरदास'

भगवंत मान ने अपने पोस्ट में कहा कि 'नानक नाम लेवा संगत' हर दिन उन सिख धार्मिक स्थलों के निर्बाध दर्शन के लिए अरदास करती है, जिनसे श्रद्धालु अलग हो गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब विधानसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था. मुख्यमंत्री ने लिखा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोला जाए.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही कॉरिडोर खोलने की घोषणा करेंगे.

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ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बंद है करतारपुर कॉरिडोर

करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत के पंजाब में गुरदासपुर जिले स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है. गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है. यह कॉरिडोर पिछले साल 7 मई से बंद है. इसी दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए थे. इसके बाद से करतारपुर कॉरिडोर बंद है.

पंजाब विधानसभा में भी उठा चुके हैं मांग

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले महीने पंजाब विधानसभा में भी करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग उठाई थी. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिख संगत को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में नियमित और बिना किसी परेशानी के मत्था टेकने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मान ने कहा था कि आस्था से जुड़े मामलों को राजनीतिक विचारों से ऊपर रखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा था कि श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का सम्मान होना चाहिए और धार्मिक आस्था को संकीर्ण राजनीति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए. अब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की मांग दोहराई है.

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