बदले के मूड में सूर्यकुमार यादव! गेंदबाजों को बुरी तरह पीटा, 29 गेंद में 82 रन जड़ कर दी आलोचकों की बोलती बंद

भारतीय टीम से बाहर होने और कप्तानी गंवाने के बाद सूर्यकुमार यादव वापस फॉर्म में लौट आए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका बल्ला इस समय आग उगल रहा है. गुजरात के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सूर्या ने ऐसी विध्वंसक पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाजों के होश उड़ गए.

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उन्होंने महज 29 गेंदों में 9 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 82 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 283 का रहा. जब से सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम से ड्रॉप किया गया है और उनसे कप्तानी छीनी गई है, तब से उनके तेवर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं.

इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए नाबाद 60 रनों की पारी खेली थी, जहां उनका स्ट्राइक रेट 285.71 का था. अब गुजरात के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्या ने उससे भी खतरनाक रूप दिखाया. मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हुए उन्होंने महज़ 29 गेंदों में 82 रन क कूट डाले और चयनकर्ताओं को करारा संदेश दे दिया है कि उनकी काबिलियत अभी कम नहीं हुई है.

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मुंबई ने आसानी से जीता मुकाबला

इस मैच की बात करें तो मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात की पूरी टीम को 19.2 ओवरों में 197 रनों पर ऑलआउट कर दिया. मुंबई की तरफ से गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर ने 3-3 अहम विकेट झटके.

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इसके बाद 198 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. सूर्यकुमार यादव की आंधी के अलावा सरफराज खान ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 40 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. मुंबई की टीम ने इस लक्ष्य को 16वें ओवर की चौथी गेंद पर ही 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की.

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वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से चल रही थी वापसी की जंग

दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 8 मार्च 2026 को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जहां वे भारतीय टीम के कप्तान थे और भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता था. हालांकि, इसके बाद आईपीएल के दौरान उनसे कप्तानी ले ली गई और उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया. लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि वह टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं.



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