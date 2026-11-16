Inflation Surge: आम आदमी पर डबल अटैक... रिटेल के बाद देश में बढ़ी थोक महंगाई, 12% के पार

देश में महंगाई की दोहरी मार पड़ी है. अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर में तेज उछाल के बाद अब थोक महंगाई दर भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ गई है. सोमवार को सरकार ने होलसेल इंफ्लेशन यानी WPI का डेटा शेयर किया है और इसके मुताबिक, October WPI 12 फीसदी के पार निकल गई है. फ्यूल प्राइस में तेज बढ़ोतरी को महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया है. इससे पहले Retail Inflation भी अक्टूबर महीने में केंद्रीय रिजर्व बैंक के 2-4 फीसदी के तय दायरे के पार निकलकर 6% से ज्यादा हो गई थी.

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अक्टूबर में इतनी रही थोक महंगाई

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में थोक महंगाई अक्टूबर में उछलकर 12.29% पर पहुंच गई. इससे पहले WPI Inflation का यह आंकड़ा पिछले सितंबर महीने में 11.39% रहा था. यही नहीं अक्टूबर में थोक महंगाई दर तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा जताए जा रहे अनुमानों के भी पार निकल गई है, जो इसके 12.1% के आसपास रहने की आशंका जाहिर कर रहे थे.

फ्यूल प्राइस ने दी महंगाई का रफ्तार

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने थोक महंगाई को 12% के पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया है. सरकारी डेटा से साफ है कि देश में होलसेल कीमतें रिटेल कीमतों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स ने बढ़ी हुई एनर्जी कॉस्ट का सिर्फ़ एक छोटा सा हिस्सा ही कंज्यूमर्स पर डाला है.

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अक्टूबर में फ्यूल और एनर्जी प्राइस में तेजी आई और इस कैटेगरी में कीमतें सितंबर के 25.85% से बढ़कर 32.84% हो गईं. वहीं कच्चे पेट्रोलियम और नैचुरल गैस की कीमतें 70.8% बढ़ी हैं, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई थोड़ी कम हुई, जिससे पता चलता है कि कीमतों का दबाव एनर्जी से जुड़ी चीजों पर ही रहा.

रिटेल महंगाई RBI के दायरे के पार

अक्टूबर महीने में सिर्फ थोक महंगाई ही नहीं, बल्कि इससे पहले रिटेल महंगाई दर भी तेज रफ्तार से बढ़ी थी. बीते दिनों जारी आंकड़ों को देखें, तो अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़कर 6.09% हो गई. देश में खुदरा महंगाई दर लगातार पांच महीनों तक भारतीय रिजर्व बैंक के 4% मीडियम-टर्म टारगेट से ऊपर रही और दो साल में पहली बार 6% की लिमिट को पार कर गई.

महंगाई को लेकर क्या कह रहे एक्सपर्ट?

रॉयटर्स की रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी ICRA के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट राहुल अग्रवाल के हवाले से कहा गया है कि ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में लगातार तेज गिरावट से नवंबर में होलसेल महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए. बता दें कि मिडिल ईस्ट से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते शिपमेंट सुचारू होने से सप्लाई की उम्मीद में तेल की कीमतें कम होकर 95 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं. DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव ने कहा कि तेल की बढ़ी हुई कीमतें महंगाई के आउटलुक के लिए एक बड़ा रिस्क बनी हुई हैं.

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