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Ramayana: रावण ने क्यों अपने पास रखा था जटायु का नाखून? चर्चा में फिल्म का ये सीन

रामायण फिल्म के एक सीन की हर जगह चर्चा हो रही है. दरअसल, रावण और जटायु के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान जटायु अपने पंजे से रावण का सिर धड़ से अलग कर देते हैं. हालांकि, रावण अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत नया सिर हासिल करता है और जटायु पर पहले से भी ज्यादा बड़ा प्रहार करता है. तब रावण जटायु को मारकर उसका नाखून तोड़कर अपने पास रख लेता है.

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रावण एक अभिमानी राजा था और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था. (Photo: X/@baxnall)
रावण एक अभिमानी राजा था और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था. (Photo: X/@baxnall)

रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण में रावण और जटायु के बीच युद्ध का सीन काफी चर्चा में है. फिल्म में रावण का किरदार यश ने निभाया है और जटायु को अनुपम खेर ने आवाज दी है. सीता हरण के दौरान गिद्धराज जटायु अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और रावण से मुकाबला करते हैं. लेकिन फिल्म में दिखाए गए इस युद्ध में एक सीन ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया. दरअसल, युद्ध के अंत में रावण जटायु का एक नाखून तोड़कर अपने पास रख लेता है. आइए जानते हैं कि आखिर रावण ऐसा क्यों करता है.

क्यों जटायु का नाखून अपने पास रखता है रावण?
रावण और जटायु के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान जटायु अपने पंजे से रावण का सिर धड़ से अलग कर देते हैं. हालांकि, रावण के पास अपने कटे हुए सिर को दोबारा विकसित करने की शक्ति होती है. रावण अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत नया सिर हासिल करता है और जटायु पर पहले से भी ज्यादा बड़ा प्रहार करता है. युद्ध के दौरान रावण अपनी तलवार से जटायु का एक पंख भी काट देता है. गंभीर रूप से घायल जटायु मूर्छित हो जाते हैं. तभी रावण अपनी तलवार से जटायु के सीने पर प्रहार कर देता है. पुष्पक विमान से जटायु को फेंकने से पहले रावण उनका एक नाखून तोड़कर अपने पास रख लेता है.

फिल्म के इस दृश्य को रावण के अहंकार और आहत स्वाभिमान से जोड़कर देखा जा सकता है. रावण एक अभिमानी राजा था और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था. रावण तीनों लोकों के प्राणियों को अपना गुलाम समझता था. वो चाहता था कि उसकी दिव्य शक्तियों के आगे हर कोई सिर झुकाए. ऐसे में जब एक उम्रदराज पक्षी ने उसे घायल कर दिया, यहां तक कि उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया तो रावण यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया.

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ऐसे में रावण के पास जटायु का वो नाखून उस अपमान की याद में सहेजकर रखने का प्रतीक हो सकता है. संभवत: जटायु को हराने के बाद भी रावण उसके पराक्रम को भूलना नहीं चाहता था. यह उसके अहंकार को दिखाने वाला एक रचनात्मक फिल्मी दृश्य है.

जटायु और रावण का युद्ध क्यों हुआ?
रामायण में जटायु का प्रसंग साहस, कर्तव्य और नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक माना जाता है. जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा होता है, तब जटायु उसे रोकने के लिए आगे आते हैं. जटायु जानते थे कि रावण बेहद शक्तिशाली है और उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा. इसके बावजूद वह सीता की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं. वह अपनी चोंच, पंजों और पंखों से रावण पर हमला करते हैं. युद्ध के दौरान वह रावण को घायल करने के साथ उसके पुष्पक विमान को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

यह प्रसंग बताता है कि जटायु ने अपनी उम्र और शक्ति की सीमाओं की परवाह किए बिना अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी. उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की.

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