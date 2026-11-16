ATM से निकाला 1 करोड़ कैश, वियतनाम में सौरव जोशी का लग्ज़री वैकेशन

जेन जी के चहेते स्टार्स में से एक नाम सौरव जोशी का है. वह आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. उनके व्लॉग्स को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक में सौरव का क्रेज देखने को मिलता है. वह भारत के सबसे लोकप्रिय और अमीर व्लॉगर्स में से एक हैं. उनकी सफलता के पीछे हर दिन व्लॉग बनाकर अपने दर्शकों के साथ शेयर करने की आदत भी एक बड़ी वजह है.

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हाल ही में सौरव अपनी पत्नी अवंतिका और दोनों भाइयों पीयूष और साहिल के साथ अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर वियतनाम पहुंचे हैं. ट्रिप की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां जोशी परिवार को आराम करने के लिए प्राइवेट लाउंज मिलता है. इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ उन्हें बग्गी के जरिए आगे ले जाता है.

वियतनाम पहुंचते ही सौरव की पत्नी अवंतिका ने एटीएम से एक करोड़ वियतनामी डोंग निकाले. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 36.5 हजार रुपये होती है. इसके बाद सौरव अपनी पत्नी और भाइयों के साथ होटल पहुंचते हैं. यहां परिवार दो दिन के लिए ठहरता है. इस होटल में दो दिन रुकने का खर्च करीब एक करोड़ 75 लाख वियतनामी डोंग बताया जा रहा है.

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होटल पहुंचने के बाद जोशी परिवार रात में नाइट मार्केट घूमने निकलता है. वहां वे खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं और बाजार का मजा लेते हैं. इसके बाद परिवार रिक्शे पर बैठकर रात में शहर की सड़कों को एक्सप्लोर करता है. घूमने के बाद सभी होटल लौटते हैं और इंडियन रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं.

सौरव के इस व्लॉग में उनकी ट्रिप के छोटे-छोटे पल भी देखने को मिलते हैं. एयरपोर्ट से लेकर होटल और नाइट मार्केट तक, वह अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को कैमरे में कैद कर रहे हैं. यही वजह है कि उनके दर्शक सिर्फ उनकी ट्रिप ही नहीं देखते, बल्कि ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे भी उनके साथ घूम रहे हों.

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