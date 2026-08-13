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AUS vs BAN: ‘DRS ने बचाया’... स्टीव स्मिथ ने माना, आउट थे फिर भी मिल गया जीवनदान

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में मिले विवादित जीवनदान पर बड़ा बयान दिया है. स्मिथ ने स्वीकार किया कि उन्हें लगा था कि गेंद बल्ले से लगी थी और अगर आउट दिया जाता तो वह पवेलियन लौट जाते. उन्होंने यह भी माना कि इस बार टेक्नोलॉजी ने उन्हें बचा लिया.

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ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने कबूला कि टेक्नोलॉजी ने उनको आउट होने से बचा लिया (Photo: AFP)
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने कबूला कि टेक्नोलॉजी ने उनको आउट होने से बचा लिया (Photo: AFP)

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दिन (13 अगस्त) स्टीव स्मिथ एक विवादित घटना में फंस गए, स्मिथ उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, जब बांग्लादेशी गेंदबाज की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई.

खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. इसके बाद टीवी रिप्ले में साफ आवाज और एज दिखाई देने के बावजूद स्मिथ को आउट नहीं दिया गया.

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स्टीव स्मिथ ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विवादित घटना पर प्रतिक्रिया दी और माना कि उन्हें लगा था कि गेंद उनके बल्ले से लगी थी. स्मिथ ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है. हां.' उन्होंने आगे कहा, 'क्या मैं भाग्यशाली था? हां, ऐसा ही लगता है. कभी-कभी आपको ऐसे मौके मिल जाते हैं और उनका फायदा उठाना पड़ता है.'

इसके बाद स्मिथ से पूछा गया कि क्या ऐसे मामलों में बल्लेबाज को तकनीक पर भरोसा करना चाहिए. इस पर उन्होंने कहा, 'आमतौर पर टेक्नोलॉजी काफी भरोसेमंद होती है. हो सकता है कि गेंद बल्ले से नहीं लगी हो, मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे जरूर कुछ महसूस हुआ था. अगर अंपायर ने मुझे आउट दिया होता, तो मैं पवेलियन लौट जाता. लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने मुझे बचा लिया, ऐसा लगता है.'

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यह भी पढ़ें: AUS vs BAN: कौन हैं बांग्लादेशी पेसर हसन महमूद? व‍िकेटों का 'स‍िक्सर' जड़कर ऑस्ट्रेल‍िया को उसी के घर में रेल द‍िया

स्मिथ को मिला यह जीवनदान बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ. उस समय वह 7 रन के स्कोर पर थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 71 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की.

हालांकि बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके और पूरी टीम 198 रनों पर सिमट गई. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

उनकी धारदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के कई स्टार बल्लेबाज नहीं टिक सके. दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए थे और वह ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 102 रन पीछे था. 

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