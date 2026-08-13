स्कूल जाने के बजाय प्रेमी के घर पहुंचीं 11वीं की दो छात्राएं, लगाया फंदा, एक की मौत, दूसरी गंभीर

सहारनपुर में दो नाबालिग छात्राओं से जुड़ी एक घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. चिलकाना थाना क्षेत्र में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं गुरुवार दोपहर एक युवक के घर पहुंचीं. वहां दोनों ने कथित तौर पर फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया. इस घटना में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा फंदा टूटने के बाद नीचे गिर गई और बेहोशी की हालत में मिली.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया. दूसरी छात्रा के गले पर फंदे के निशान मिले हैं. उसका मेडिकल कराया जा रहा है. पुलिस ने मृत छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

स्कूल के लिए घर से निकली थीं छात्राएं

मृत छात्रा के पिता के मुताबिक, उनकी बेटी सुबह करीब साढ़े सात बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. परिवार को लगा कि वह रोज की तरह स्कूल गई है. लेकिन करीब 9 बजे एक अन्य छात्रा की मां का फोन आया. उसने बताया कि लड़कियां स्कूल नहीं पहुंची हैं.

इसके बाद छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे. वहां स्कूल प्रबंधन से जानकारी ली गई. स्कूल की ओर से बताया गया कि छात्राएं स्कूल आई ही नहीं थीं. इसके बाद परिजनों ने दोनों छात्राओं की तलाश शुरू कर दी.

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तलाश के दौरान एक सहेली ने परिजनों को बताया कि एक छात्रा का एक युवक से प्रेम संबंध है और दोनों छात्राएं उसके घर गई हैं. यह जानकारी मिलने के बाद परिजन उस युवक के घर पहुंचे.

दरवाजा अंदर से बंद था

परिजनों के युवक के घर पहुंचने पर वहां का दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी. जब काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने दूसरे रास्ते से मकान के अंदर जाने की कोशिश की.

मकान के अंदर पहुंचने पर जो दृश्य सामने आया, उससे वहां हड़कंप मच गया. एक छात्रा फंदे पर लटकी मिली, जबकि दूसरी छात्रा नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी थी. बताया गया कि दूसरी छात्रा ने भी फंदा लगाने का प्रयास किया था, लेकिन रस्सी टूटने से वह नीचे गिर गई.

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. चिलकाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्राओं को अस्पताल ले गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया. दूसरी छात्रा का इलाज और मेडिकल कराया जा रहा है.

युवक घर से फरार

पुलिस के अनुसार, जिस युवक के घर दोनों छात्राएं पहुंची थीं, वह अपने पिता के साथ रहता है. घटना के बाद से युवक फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का विवाद

सदर क्षेत्राधिकारी विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 13 अगस्त 2026 को थाना चिलकाना पुलिस को मोहल्ला मंदिर जी, सुल्तानपुर में एक युवती द्वारा फंदा लगाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

सीओ के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की बात सामने आई है. पुलिस ने मृत छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस का कहना है कि परिजनों से तहरीर मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पिता ने बताया घटनाक्रम

मृत छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सुबह करीब 7.30 बजे घर से स्कूल के लिए निकली थी. करीब 9 बजे एक छात्रा की मां का फोन आया कि तीनों लड़कियां स्कूल नहीं गई हैं. इसके बाद वह स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से बात की. स्कूल की ओर से भी बताया गया कि छात्राएं स्कूल नहीं आई थीं.

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इसके बाद परिवार ने छात्राओं की तलाश शुरू की. तलाश के दौरान एक खाली मकान के बारे में जानकारी मिली. पिता के मुताबिक, मकान बाहर से बंद था. अंदर जाकर देखा तो उनकी बेटी फंदे पर लटकी मिली. दूसरी छात्रा भी फंदे पर लटकी थी, लेकिन रस्सी टूटने के कारण नीचे बेहोश पड़ी थी.

पिता ने बताया कि उनकी बेटी 11वीं कक्षा में पढ़ती थी. दूसरी छात्रा बेहोश थी, इसलिए उससे तत्काल कोई बात नहीं हो सकी. परिवार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों छात्राएं स्कूल जाने के बजाय युवक के घर क्यों पहुंचीं और वहां आखिर क्या हुआ. प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों की तहरीर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर करेगी.

फिलहाल मृत छात्रा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. दूसरी छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है. पुलिस फरार युवक की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की कार्रवाई जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.



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