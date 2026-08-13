scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: सरकारी स्कूल के छात्रों की आंखों का होगा टेस्ट, बांटे जाएंगे 75 हजार चश्मे

अब राजस्थान के सरकारी स्कूल में ही नजर की जांच होगी, ताकि कमजोर नजर पढ़ाई के रास्ते में रुकावट न बने. इस योजना के तहत करीब 75 हजार जरूरतमंद बच्चों को जरूरत पड़ने पर नजर के चश्मे उपलब्ध कराने की प्लानिंग है.

Advertisement
X
राजस्थान में सरकारी स्कूलों में आंखों की जांच की जाएगी
राजस्थान में सरकारी स्कूलों में आंखों की जांच की जाएगी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार अब स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराने का फैसला किया है, ताकि नजर से जुड़ी हर परेशानी का समय रहते पता लगाया जा सके. इस अभियान के तहत करीब  75 हजार जरूरतमंद बच्चों को उनकी जरूरत के मुताबिक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का कहना है कि कमजोर नजर की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसी मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चलेगा अभियान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में खास नेत्र जांच अभियान के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अभियान के दौरान बच्चों की स्क्रीनिंग स्कूल स्तर पर ही शुरू होगी. इस काम में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके की टीमें सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों की शुरुआती जांच करेंगी. स्कूलों में मौजूद विद्यार्थियों के डेटा के आधार पर टीचर्स के सहयोग से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan Cabinet Important Decision
मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, खेजड़ी के लिए बनेगा कानून... राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले
Jaipur son papdi
बिना पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट भी नहीं... नष्ट किया गया 1600 किलो सोन पापड़ी
राजस्थान में 'इंटरव्यू' के नाम पर कैसे हुआ बड़ा घोटाला? देखें खबरदार
परीक्षाओं की तारीख तय.(Photo: Representational)
59000 जॉब्स पर 'स्लो मोशन', CS ने 13 IAS अफसरों से मांगा हिसाब
राजस्थान भर्ती पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जानें मामला

अगर शुरुआती जांच में किसी बच्चे की नजर से जुड़ी समस्या सामने आती है, तो उसे आगे की जांच के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी भेजा जाएगा. वहां ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बच्चों की आंखों की विस्तार से  जांच करेंगे. राजस्थान में फिलहाल 382 सीएचसी पर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट तैनात हैं.

Advertisement

समस्या के अनुसार बांटे जाएंगे चश्मे

सरकार ने यह भी साफ किया है कि सीएचसी पर जांच के लिए पहुंचने वाले किसी भी बच्चे को बिना जांच किए वापस नहीं भेजा जाएगा. जांच के बाद अगर बच्चे को चश्मे की जरूरत सामने आती है, तो उसकी नजर की समस्या के हिसाब से उसे चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा.

यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है. पिछले साल भी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच कराई गई थी. उस अभियान के दौरान 71 हजार से ज्यादा बच्चों को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए थे.

बच्चों की नजर कमजोर होने का असर सिर्फ उनके स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता.क्लास में बोर्ड साफ न दिखना, किताब पढ़ने में परेशानी या लगातार आंखों में थकान जैसी दिक्कतें  छौटे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाल सकती हैं. ऐसे में स्कूल स्तर पर शुरुआती जांच होने से उन बच्चों की  पहचान करना आसान होगा, जिन्हें समय पर इलाज या चश्मे की जरूरत है.

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. अब देखना होगा कि जांच और चश्मा वितरण की यह प्रक्रिया स्कूलों तक कितनी तेजी से पहुंचती है और जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ कब तक मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    स्कूल जाने के बजाय प्रेमी के घर पहुंचीं 11वीं की दो छात्राएं, लगाया फंदा, एक की मौत, दूसरी गंभीर |
    2027 के लिए अमेरिका से बड़े स्‍तर पर LPG खरीदना चाहता है भारत, बड़ा दावा! |
    राजस्थान: सरकारी स्कूल के छात्रों की आंखों का होगा टेस्ट, बांटे जाएंगे 75 हजार चश्मे |
    चीन ने चौंकाया, 10 मिनट में ब्रेन के अंदर लग जाएगी चिप, कंप्यूटर से कंट्रोल होगा दिमाग़ |
    'किताबें डाउनलोड करना क्राइम नहीं', जमानत मांगते हुए TISS छात्र की दलील |
    कलयुगी बेटा! मृत पिता की उंगलियों से लगवाया जमीन के कागजों पर अंगूठा, वीडियो वायरल |
    Essential Monsoon Blood Tests : बारिश के मौसम में इन बीमारियों का खतरा, बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखने पर करा लें ये टेस्ट |
    How to Identify Real Dalchini: दालचीनी असली है या कैसिया? खरीदने से पहले इन 5 तरीकों से करें पहचान |
    अब दुश्मन चाहकर भी नहीं छिप पाएगा, हाई रिजॉल्यूशन गरुड़ बाइनोकुलर लॉन्च |
    i10 से नहीं मरा तो स्कॉर्पियो से रौंदा! दिल्ली में एक्सीडेंट नहीं, 'प्लान्ड मर्डर'... 5 गिरफ्तार
    Advertisement