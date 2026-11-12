Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के शव दच्छन इलाके से बरामद किए गए हैं. वहीं, दिल्ली में गुरुवार सुबह AQI 319 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी स्तर में आता है. इन खबरों के अलावा, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किया है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

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किश्तवाड़ के जंगल में मिले दो लापता SPOs के शव, आतंकियों ने गोलियों से छलनी की बॉडी

किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के शव दच्छन इलाके से बरामद किए गए हैं. अपहरण और हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. SPOs के शव के पास से उनके हथियार बरामद नहीं हुए हैं.

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बना शेड हटाया गया, नगर निगम ने की कार्रवाई

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर अब वह अस्थायी शेड पूरी तरह हट चुका है, जहां उनके सुरक्षा कर्मियों के बैठने का इंतजाम किया था. कोलकाता नगर निगम ने इस अवैध और अस्थायी ढांचे को गिराने की बड़ी कार्रवाई की है. निगम की इस कार्रवाई से पहले ही वहां लगे पंखे और लाइटें उतार ली गई थीं.

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Very Poor कैटेगरी में पहुंचा दिल्ली में AQI, नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई

देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह AQI 319 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी स्तर में आता है. राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की चादर छाई हुई है. वहीं, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. गाजियाबाद में 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण कार्य बंद रहेंगे.

नेपाल में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, 4.9 रही तीव्रता

नेपाल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. भूकंप गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे आया. इसकी गहराई जमीन से 73 किलोमीटर नीचे थी. इसका केंद्र नेपाल में 27.671 उत्तरी आक्षांस और 87.987 पूर्वी देशांतर पर स्थित था. फिलहाल भूकंप से जान-माल के नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

IPL 2027 Mega Trade Full List: किस खिलाड़ी पर लगा कितने करोड़ का दांव, ऑक्शन से पहले ही 10 खिलाड़ियों ने बदली अपनी टीम

आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब तक 4 आधिकारिक ट्रेड डील पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कुल 10 बड़े खिलाड़ियों ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी छोड़कर नई टीमों का हाथ थाम लिया है. IPL 2027 के लिए सबसे पहले ट्रेड 23 जून को दिल्ली और लखनऊ के बीच हुआ था.

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बम धमकियों के बाद खाली कराए गए इटली के 300 से ज्यादा स्कूल, मेलोनी को भी निशाना बनाने का दावा

यूरोप के स्कूलों और संस्थानों को निशाना बनाकर भेजी जा रही धमकी भरी ईमेल्स ने हड़कंप मचा दिया है. इटली के 300 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिलने के बाद खाली कराया गया. इसी तरह के धमकी भरे मैसेज स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में भी भेजे गए.

उत्तराखंड में देर रात बड़ा फेरबदल! 10 IAS और 20 PCS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों में CDO भी बदले

उत्तराखंड प्रशासन ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इस फेरबदल के तहत कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर आयुक्तों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहीं अनामिका को अल्मोड़ा का CDO बनाया गया है

भारत ने वीजा नियमों को बनाया आसान, मुख्य श्रेणियां 13 से घटाकर 9 कीं

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है. इसके अलावा वीजा आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरने वाले कॉलम की संख्या भी 65 से 70 फीसदी तक कम कर दी गई है.

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स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप लिस्ट से बाहर, उज्जैन-रीवा ने बढ़ाया MP का मान; जानिए किस शहर को मिला कौन-सा स्थान

केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन देश में पहले स्थान पर रहा. वहीं, नदी किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में रीवा ने पहला स्थान हासिल किया. पिछले आठ वर्षों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला इंदौर इस बार शीर्ष शहरों की सूची में नहीं आया.

IND vs NZ: 5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर रचा था इतिहास, अब 31 साल की उम्र में न्यूजीलैंड टीम में हुई एंट्री

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वॉड में बदलाव किया है. तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है, जबकि ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन की भी वापसी हुई है. 31 साल के रैंडेल ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है.

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