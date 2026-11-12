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अमेरिका में छात्रों से रूबरू होंगे राहुल गांधी, ईरान संघर्ष और भारत की विदेश नीति पर करेंगे बात

राहुल गांधी 17 और 18 नवंबर को अमेरिका के कोलंबिया और शिकागो विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनों, भू-राजनीति और भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत छोटी होने वाली है.

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. (Photo: PTI)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. (Photo: PTI)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत छोटी होने वाली है. इस दौरान वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. 

सैम पित्रोदा के मुताबिक, राहुल गांधी 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ प्लानिंग में छात्रों से बातचीत करेंगे. इस दौरान वे दुनिया भर में हो रहे छात्र आंदोलनों पर भी अपनी बात रखेंगे. वहीं, 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी में भू-राजनीति और ईरान संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी वे बोलेंगे.

इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है. पित्रोदा ने कहा कि यह यात्रा काफी समय से टल रही थी. अब अमेरिका चुनाव के बाद उन्हें यात्रा के लिए सही समय लगा. 

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बीजेपी की आलोचना बनावटी

वहीं, इस यात्रा को लेकर बीजेपी की आलोचना पर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने इसे बनावटी बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की समस्याओं पर बात करते हैं, लेकिन इसे देश की छवि से जोड़ देती है. उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी कभी भारत का अपमान नहीं कर सकते. 

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यह भी पढ़ें: राहुल गांधी 26 नवंबर को जाएंगे मणिपुर, हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात

वहीं, राहुल गांधी के नेपाल और बांग्लादेश जैसे मॉडल को भारत में दोहराने वाले बीजेपी के बयानों पर उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को किसी दूसरे देश से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'वे महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं.' उन्होंने भारतीय युवाओं के आंदोलनों पर बात करते हुए युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते.

सैम पित्रोदा ने NEET और SIR को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार ज्यादा बड़े मुद्दे हैं. उनके मुताबिक, SIR फिलहाल युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में युवा अपनी सरकारों से जवाबदेही मांग रहे हैं. वे ऐसी सरकार नहीं चाहते जो तानाशाही रवैया अपनाए या धर्म के नाम पर राजनीति करे. 

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