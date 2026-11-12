scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, 4.9 रही तीव्रता

नेपाल में गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई जमीन से 73 किलोमीटर नीचे थी. फिलहाल भूकंप से जान-माल के नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement
X
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. (Photo-ITG)
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. (Photo-ITG)

नेपाल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है. भूकंप गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे आया. इसकी गहराई जमीन से 73 किलोमीटर नीचे थी.

इस भूकंप का केंद्र नेपाल में 27.671 उत्तरी आक्षांस और 87.987 पूर्वी देशांतर पर स्थित था. फिलहाल भूकंप से जान-माल के नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

इससे पहले 1 नवंबर को जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई थी. हालांकि गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Randhir Jaiswal
US मिडटर्म चुनाव और शेख हसीना के पासपोर्ट पर क्या बोला विदेश मंत्रालय?
Accused Head Moharrir suspended (Photo- ITG)
नेपाल कैसीनो जाने का शौकीन महराजगंज थाने का मुंशी?
India Nepal ties
पहले टली थी मुलाकात, अब भारत के विदेश सचिव से मिले नेपाल PM
कम बजट में एक्सप्लोर करें ये 5 देश (Photo- ITG)
नवंबर में विदेश घूमने का है प्लान? कम बजट में एक्सप्लोर करें ये 5 देश
Two helicopters collide during landing in Nepal, killing one Indian national.
नेपाल: आपस में टकराए लैंडिंग करते 2 हेलि‍कॉप्टर, वीड‍ियो आया सामने

क्यों आते हैं भूकंप

पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बंटी हुई हैं. ये प्लेटें लगातार चलती रहती हैं लेकिन इनकी गति बहुत धीमी रहती है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ खाती हैं, तो इनमें भारी दबाव और ऊर्जा पैदा होती है. जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो धरती हिलने लगती है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: जापान में फिर भूकंप के तेज झटके... दुकानों में टूटे शीशे, भगदड़ में 22 लोग घायल

बता दें, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है. 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को आमतौर पर काफी खतरनाक माना जाता है, 4.5 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप इमारतों और घरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है. वहीं, 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो भूकंप कहा जाता है, जिन्हें कई लोग महसूस भी नहीं कर पाते.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Very Poor कैटेगरी में पहुंचा दिल्ली में AQI, नोएडा-गाजियाबाद में 5वां क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई |
    वॉर मेमोरियल में फोटो खिंचवा रहे थे पीट हेगसेथ, हंसते ही सिक्योरिटी गार्ड ने फटकारा... VIDEO |
    नेपाल में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, 4.9 रही तीव्रता |
    ऑफिस में अब नहीं चलेगी पुराने दौर की सोच, Gen Z ने बदले काम के नियम |
    तेहरान पर हमला किया तो यूरोप में भी नहीं बचेंगे अमेरिकी ठिकाने! ईरान की चेतावनी |
    Dhinchak Pooja के घर गूंजेगी किलकारी! शादी के 6 महीने बाद 32 की उम्र में बनेंगी मां, इंटरनेट पर हुई थी पति से मुलाकात |
    How To Dye Hair Without Color: सफेद बालों पर नहीं चढ़ता मेहंदी का रंग? मिलाएं ये 5 चीजें, घर पर बनाएं नेचुरल कलर |
    रिश्तों के देश में किराए के पोते-पोतियों की नौबत क्यों आई? |
    कॉप-31: धरती तप रही है, अब फैसलों की बारी |
    कुलगाम: CRPF जवानों पर आतंकी हमले के पीछे लश्कर कमांडर का हाथ? CCTV खंगाल रही पुलिस
    Advertisement