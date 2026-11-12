जर्मनी ने चीनी ड्रोन को मिलिट्री ट्रेनिंग से किया बाहर, अब स्वदेशी पर फोकस

जर्मनी की सेना अब ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास के लिए चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगी. सरकार ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इन चीनी ड्रोन की जगह जर्मनी या यूरोप के दूसरे देशों में बने ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे. जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का मकसद सेना की आत्मनिर्भरता और तकनीकी संप्रभुता को मजबूत करना है.

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जर्मन सेना को बुंडेसवेहर कहा जाता है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सेना के कमांडर ट्रेनिंग और कुछ सैन्य अभ्यासों के लिए बाजार में मौजूद कॉमर्शियल ड्रोन खरीद सकते हैं.

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हालांकि, इन ड्रोन के इस्तेमाल से पहले जोखिम का आकलन करना जरूरी होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इनके इस्तेमाल से कोई संवेदनशील सुरक्षा जानकारी खतरे में न पड़े.

रक्षा मंत्रालय ने ईमेल के जरिए जारी बयान में साफ किया कि भविष्य में बुंडेसवेहर में चीन के बने किसी भी मॉडल के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. उनकी जगह घरेलू या यूरोप में बने ड्रोन लेंगे. जर्मनी के अखबार 'डेर स्पीगल' ने सबसे पहले इस फैसले की जानकारी दी थी.

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हालांकि, जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि फिलहाल उसकी सेना कितने चीनी ड्रोन इस्तेमाल कर रही है. यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन ड्रोन को पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी.

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