IPL 2027 Mega Trade Full List: किस खिलाड़ी पर लगा कितने करोड़ का दांव, ऑक्शन से पहले ही 10 खिलाड़ियों ने बदली अपनी टीम

आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले ही टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब तक 4 आधिकारिक ट्रेड डील पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कुल 10 बड़े खिलाड़ियों ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी छोड़कर नई टीमों का हाथ थाम लिया है.

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इस ट्रेड विंडो में दिग्गज कप्तानों से लेकर घातक गेंदबाजों तक के ठिकाने बदल चुके हैं. आईपीएल 2027 के लिए सबसे पहले ट्रेड 23 जून को दिल्ली और लखनऊ के बीच किया गया.

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत की आखिरकार अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (15 करोड़ रुपये) में घर वापसी हो गई है. बदले में दिल्ली ने अपने स्टार चाइनामेन स्पिनर कुलदीप यादव (13.50 करोड़ रुपये) को लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया है.

इसके बाद दिल्ली की टीम ने ही 14 अक्टूबर को एक और बड़ा ट्रेड किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने लेग स्पिनर जीशान अंसारी (40 लाख रुपये) को दिल्ली कैपिटल्स को सौंप दिया, जबकि दिल्ली से अनुभवी भारतीय यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन (5 करोड़ रुपये) अब हैदराबाद के लिए खेलते नजर आएंगे.

5 नवंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 4 खिलाड़ियों का बड़ा एक्सचेंज हुआ. इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन (6 करोड़ रुपये) और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स (3 करोड़ रुपये) की चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री हो गई है.

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वहीं भारतीय पेसर खलील अहमद (4.8 करोड़ रुपये) और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस (2 करोड़ रुपये) अब अपनी नई टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते नजर आएंगे.

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सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने लेग स्पिनर जीशान अंसारी (40 लाख रुपये) को दिल्ली कैपिटल्स को सौंप दिया, जबकि दिल्ली से अनुभवी भारतीय यॉर्कर स्पेशलिस्ट टी नटराजन (5 करोड़ रुपये) अब हैदराबाद के लिए खेलते नजर आएंगे.

वहीं 11 नवंबर को एक और बड़ा ट्रेड देखने को मिला. जिसके तहत आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने आए. मुंबई के कप्तान हार्दिक पंड्या (18 करोड़ रुपये) अब पंजाब किंग्स की जर्सी में खेलते नजर आएंगे. वहीं पंजाब के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये) मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन चुके हैं.

क्र. सं. खिलाड़ी किस टीम से किस टीम में ट्रेड का प्रकार रकम 1 ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर स्वैप ₹15 करोड़ 2 कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेयर स्वैप ₹13.50 करोड़ 3 टी. नटराजन दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹5 करोड़ 4 जीशान अंसारी सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर स्वैप ₹40 लाख 5 लियाम लिविंगस्टोन सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर स्वैप ₹6 करोड़ 6 जैक एडवर्ड्स सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर स्वैप ₹3 करोड़ 7 खलील अहमद चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹4.8 करोड़ 8 नाथन एलिस चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर स्वैप ₹2 करोड़ 9 अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस प्लेयर स्वैप ₹18 करोड़ 10 हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स प्लेयर स्वैप ₹18 करोड़

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