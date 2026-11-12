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Budh Margi 2026: न फंसेगा पैसा-न रुकेंगे काम, बुध की सीधी चाल इन 4 राशियों के लाएगी अच्छे दिन

Budh Margi 2026: बुध 13 नवंबर को तुला राशि में मार्गी होने वाले हैं. इसके बाद बुध 9 फरवरी 2027 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि मार्गी बुध फरवरी 2027 तक चार राशियों को भरपूर लाभ देंगे.

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बुध को बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. (Photo: ITG)
बुध को बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. (Photo: ITG)

13 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध तुला राशि में मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन बुध की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. इसके बाद बुध 9 फरवरी 2027 तक मार्गी अवस्था में ही रहेंगे. ज्योतिष में बुध को संवाद, व्यापार और कामकाज से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि बुध जब तुला राशि में मार्गी होंगे तो यह चार राशियों के लिए अनुकूल होगा. आइए जानते हैं कि बुध की सीधी चाल किन राशियों को लाभ देगी.

मेष राशि (Aries)
मेष राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना कार्यक्षेत्र में राहत लेकर आ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ चल रहा तनाव या टकराव कम होने की संभावना है. इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा. काम पर पूरा ध्यान देने से वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि बेहतर हो सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं.

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बुध इस राशि के स्वामी ग्रह हैं. पिछले कुछ समय से कामकाज का जो ढांचा बिगड़ा हुआ था, उसे दोबारा व्यवस्थित करने में सफलता मिल सकती है. पुराने ग्राहकों से फिर से संपर्क बन सकता है और उनके जरिए नया काम मिलने की संभावना है. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी. आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे.

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तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए बुध का मार्गी गोचर खास रहने वाला है. बुध आपकी ही राशि में सीधी चाल चलने जा रहे हैं. ऐसे में मानसिक उलझनों और अनावश्यक तनाव से राहत मिलने की उम्मीद है. बातचीत के दौरान आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लिया जा सकता है. नौकरी, कारोबार और व्यक्तिगत संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने का मौका मिलेगा. आपकी छवि और व्यक्तिगत पहचान मजबूत हो सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव ला सकता है. कामकाज और भविष्य को लेकर बनी उलझनें धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. नए लोगों से संपर्क और पुराने अनुभवी लोगों से मिलने वाली सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. करियर की दिशा तय करने में मदद मिलेगी. इस दौरान मिलने वाले सुझावों पर विचार करके आप भविष्य की बेहतर योजना बना सकते हैं.

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