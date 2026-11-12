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बम धमकियों के बाद खाली कराए गए इटली के 300 से ज्यादा स्कूल, मेलोनी को भी निशाना बनाने का दावा

यूरोप के कई देशों के स्कूलों को निशाना बनाकर फर्जी बम धमकियां भेजी गईं, जिसके बाद इटली में 300 से ज्यादा स्कूल खाली कराए गए. ऐसी ही धमकियां स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में भी मिलीं. हालांकि अधिकारियों ने इन धमकियों को फर्जी बताया है. इटली के रक्षा मंत्री ने भी इन धमकियों को डर फैलाने की कोशिश बताया है.

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मेलोनी को कार में बम लगे होने की धमकी दी गई. (Photo- ITGD)
मेलोनी को कार में बम लगे होने की धमकी दी गई. (Photo- ITGD)

यूरोप के स्कूलों और संस्थानों को निशाना बनाकर भेजी जा रही धमकी भरी ईमेल्स ने हड़कंप मचा दिया है. इटली के 300 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिलने के बाद खाली कराया गया. इसी तरह के धमकी भरे मैसेज स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में भी भेजे गए.

हालांकि अधिकारियों ने इन धमकियों को तुरंत फर्जी करार दिया, लेकिन इटली में इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी अफरा-तफरी मच गई. घबराए माता-पिता अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की तरफ दौड़ पड़े.

एक ईमेल में तो ये दावा भी किया गया था कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कार में बम लगाया गया है. प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इन धमकियों से कोई खतरा नहीं है और पुलिस और सार्वजनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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ये घटना यूरोप में सुपरमार्केट, ब्लड बैंक, एयर ट्रैफिक सिस्टम और टीवी चैनलों पर हाल ही में हुए साइबर हमलों और अव्यवस्था फैलाने की कड़ियों का ही एक हिस्सा मानी जा रही है.

इटली के स्कूलों में अफरा-तफरी का माहौल

इटली में धमकियों के व्यापक स्तर को देखते हुए 300 से ज्यादा स्कूलों को एहतियातन खाली कराया गया. रोम के माजिनी मिडिल स्कूल की एक छात्रा की मां नैन्सी बेगो ने बताया, 'मेरी बेटी डैफने रोने लगी क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. जब मैं उसे लेने पहुंची तो वह काफी सहमी हुई थी.'

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रोम के एक स्कूल ने मैसेजिंग ऐप के जरिए अभिभावकों को सूचित किया, 'सभी छात्रों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है और वे शिक्षकों की देखरेख में हैं.'

यूके और आयरलैंड में भी मिलीं धमकियां

इटली के अलावा स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों को भी ऐसे ही फर्जी धमकी भरे ईमेल मिले. अधिकारियों ने जांच के बाद पाया कि ये धमकियां विदेश से भेजी गई थीं, जिससे किसी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का शक बढ़ गया है.

एक ईमेल के नीचे 'मिखाइल अंद्रोपॉफ, विलायत ऑफ मिसोगिनिस्तान का नेता' लिखा हुआ था. इसी नाम से पिछले शुक्रवार को आयरलैंड और बुल्गारिया के समाचार संगठनों को भी धमकी भरे लेटर भेजे गए थे.

हमलों के पीछे किसका हाथ?

यूरोपीय अधिकारियों को शक है कि यूक्रेन का समर्थन कर रहे यूरोपीय देशों में खौफ और अव्यवस्था फैलाने के लिए रूस ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकता है. हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

दूसरी तरफ, फ्रांस में सुपरमार्केट रेफ्रिजरेटर सिस्टम पर हुए साइबर हमले के बाद ईरान पर भी संदेह जताया जा रहा है, जिसे ईरान ने आधारहीन बताया है. फिलहाल इन फर्जी बम धमकियों का रूस या ईरान से सीधा संबंध होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है.

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डर फैलाने की साजिश: इटली के रक्षा मंत्री

इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा कि इन धमकियों का मकसद जनता में डर और घबराहट पैदा करना है. उन्होंने सतर्क करते हुए कहा, 'हर घटना के लिए विदेशी सरकारों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. इस माहौल में कुछ सिरफिरे लोग भी शहरों में खौफ फैलाकर ध्यान खींचना चाहते हैं.'

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट बम धमकी के मामले में दिल्ली और मुंबई में एफआईआर दर्ज, मेल की जांच में जुटी पुलिस

वहीं, इटैलियन स्कूल प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रमुख एंटोनेलो गियानेली ने कहा कि भले ही ये धमकियां फर्जी हैं, लेकिन इनसे पूरे शैक्षणिक समुदाय में पैदा होने वाली अफरा-तफरू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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